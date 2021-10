Votaré en contra de la reforma eléctrica de AMLO, es igualita a Manuel Bartlett: Lilly Téllez

México.- La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, anticipó que votará en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a que esta es “igualita” a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lilly Téllez se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde comparó la reforma constitucional de AMLO con Manuel Bartlett a quien ha acusado en otras ocasiones de corrupto y “rata”.

“Votaré contra la ley Bartlett; es igualita a él”, escribió la senadora por Sonora en redes sociales.

Lilly Téllez/Twitter

No a la “deforma”

Esta no es la primera vez que Lilly Téllez se pronuncia en contra de la reforma, a la que ha llamado “deforma energética”, pues en su consideración la iniciativa de Andrés Manuel traerá afectaciones a la CFE.

Téllez publicó en días anteriores los “no 's” a la reforma eléctrica.

“NO a enfermedades, NO a la destrucción del medio ambiente, NO a la muerte de animales, NO más pobres, NO a la escasez a los apagones, NO al monopolio, NO más poder al gobierno y menos libertad de ciudadanos, NO a la DEFORMA Energética de AMLO”, escribió el pasado 4 de octubre.