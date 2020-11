"Voté NO a la marihuana pero ganó el sí": Lilly Téllez critica aprobación del Senado

México.- Luego de que el Senado de la República aprobara en lo general la despenalización de la marihuana, la legisladora del PAN, Lilly Téllez, reaccionó con un mensaje desde su página de Facebook en el que dejó en claro que ella se pronunció en contra.

La senadora panista pronunció su postura sobre el dictamen del pasado 19 de noviembre junto a una imagen en la que mostraba una pantalla con el total de votaciones: 81 a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Voté NO a la marihuana pero ganó el sí", escribió Lilly Téllez.

La publicación volvió a la legisladora objeto de numerosas críticas por su postura sobre la despenalización de la marihuana, iniciativa impulsada por Morena, el partido con el que llegó al Senado. Incluso se convirtió en tendencia nacional en Twitter este domingo 22 de noviembre.

"Me sorprende que una periodista no investigue. Usted, con la capacidad y todas las herramientas para hacerlo, se ha dedicado a difamar, satanizar, estigmatizar, muchos temas. Entre ellos el aborto y ahora la legalización del cannabis", respondió una usuaria en Facebook.

Imagen: Captura de Facebook

Algunos internautas le recordaron a Lilly Téllez que fue por el partido de Morena que llegó al Senado, mostrando su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego "traicionar" oponiéndose a ellos y mostrando posturas conservadoras, como su oposición a la despenalización del aborto.

"El que 'ganó el sí', debe decirte cuán obsoleta e irrelevante te has vuelto en tan poco tiempo, Lilly (...) En tus comienzos eras buena periodista, pero has perdido toda credibilidad. Tal vez es hora de regresar a reportar la noticia, porque en tu caso, SER la noticia no te favorece", le escribió otro usuario.

Hubo quienes en cambio le agradecieron a la senadora del PAN haber votado contra el dictamen y "mantenerse fiel a sus convicciones", a la vez que criticaron la decisión del Senado argumentando que la despenalización de la marihuana sólo será perjudicial para la sociedad.

Excelente, felicidades por trabajar como lo debe hacer un legislador, pensando y persiguiendo en el BIEN COMÚN de la sociedad, ese es el trabajo del estado", respondió un usuario solidarizándose con la legisladora panista.

El pasado jueves, el Senado de la República aprobó en lo general la despenalización de la marihuana para su uso lúdico, cultivo, producción, comercialización y venta con regulación federal.

La iniciativa, impulsada por Morena, aprueba la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, a la vez que propone la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis.

La nueva ley deberá ser revisada y aprobada por la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre, para luego pasar por el Ejecutivo, que deberá decretarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.

La postura de Lilly Téllez hace eco con la de los sectores conservadores de la población mexicana, como es el caso de la Iglesia Católica mexicana, que este domingo consideró "preocupante" la despenalización de esta sustancia, advirtiendo que es "la puerta de entrada para drogas más peligrosas y adictivas".