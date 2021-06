Voto en prisión, organizaciones apuntan irregularidades en México

México.- En un hecho histórico y ante una importante lucha judicial, un grupo de personas privadas de la libertad que todavía esperan una sentencia en los penales federales del país, pudieron votar el pasado 6 de junio como parte de un programa piloto del INE rumbo al 2024.

En las próximas elecciones, los presos en esta condición jurídica y de todas las cárceles podrán ejercer su derecho al voto: un aproximado de 90 mil mexicanos. Sin embargo, el Observatorio Libres para Elegir, instalado por las organizaciones CEA Justicia Social y Documenta AC, detectó áreas de oportunidad como incluir la figura de observadores electorales al interior de las cárceles, pero también vieron importantes irregularidades como las limitaciones en el derecho a la información y falta de propuestas de los partidos políticos hacia la población penitenciaria.

“Se trata de un ejercicio sin precedentes en nuestro país, pero sobre todo se trata de la restitución de un derecho, es decir, no se está otorgando un derecho, sino que se está restituyendo un derecho a las personas que están en prisión preventiva”, apuntó Valentina Lloret, coordinadora del Observatorio Libres para Elegir. El ejercicio piloto se llevó a cabo en los Ceferesos de Sonora, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Chiapas.

Votos en prisión

De acuerdo con los cómputos distritales 2021, un total de 898 personas en prisión preventiva ejercieron su derecho al voto, que significa una participación del 95 por ciento con respecto a la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva, la cual estaba conformada por 949 personas. De acuerdo con el Observatorio, esa cifra se encuentra muy por encima de lo observado en la población general, ya que, a nivel nacional, la participación fue de tan solo 52.6 por ciento.

“Habría que revisarse cómo se conforma la lista nominal. Esta lista nominal se conformó partiendo de una base de datos de 2699 personas y al final, la lista nominal quedó conformada en 949 personas y eso quiere decir que solo el 34 por ciento de las personas que tenían posibilidades de votar pudieron tener acceso a la lista nominal, porque uno de los requisitos era que estas personas estuvieran inscritas previamente en padrón electoral”, explicó Valentina Lloret.

Los resultados de la votación en prisión apuntan un gane a Morena. De forma específica, los partidos que recibieron el mayor número de votos fueron Morena con 39 por ciento, seguido por el Partido Revolucionario Institucional con 30.3 por ciento, Movimiento Ciudadano con 10.4 por ciento y el Partido Acción Nacional con 9.9 por ciento.

Alrededor del 2.3 por ciento de las personas decidió anular su voto. Por debajo de este porcentaje se ubicaron el Partido de la Revolución Democrática, con 2.1 por ciento, el Partido Verde Ecologista de México con 1.9 por ciento, y el Partido del Trabajo, con 1.6 por ciento. A su vez, los partidos Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México obtuvieron menos del 1 por ciento de los votos. El modelo piloto de votación está apegado al modelo de voto de mexicanos residentes en el extranjero, por lo tanto, el voto se da de manera anticipada y vía postal. En este caso, el voto se dio entre el 17 y 19 de mayo.

Retos para el 2024

Valentina Lloret, coordinadora del Observatorio Libres para Elegir, destacó en entrevista para EL DEBATE que durante la jornada no pudieron participar porque el modelo no contempla la observación electoral. Según explicó, los consejeros del INE comentaban que la autoridad penitenciaria señaló que por las condiciones de seguridad de los centros no era posible que se diera la observación electoral.

“Desde el Observatorio Libres para Elegir consideramos que esta figura es sumamente importante, esto garantiza transparencia dentro de los centros. Además, considerar que la elección del 2024 no se llevará a cabo solo en los centros federales —que tienen condiciones de seguridad mucho más altas de gobernabilidad, adecuadas—, se van a llevar a cabo en centros penitenciarios locales en donde muchas de las veces esas condiciones no están calificadas y la figura de la observación electoral es una figura que puede ayudar a generar mejores condiciones para el ejercicio de este derecho, explicó.

Sobre el proceso, añadió que la Junta Local de cada estado contó esos votos anticipados hasta el 6 de junio, y ellos pudieron observar el conteo de votos en la Ciudad de México.

Explicó que en este caso, notaron que la capacitación de funcionarios de casilla para contabilizar estos votos fue adecuada y que se llevó un conteo apegado a la ley.

“Creemos importante que para 2024 se incluya la figura de observación electoral al interior de los centros”, reafirmó la también maestra en Sociología Política por el Instituto de investigaciones Sociales José María Luis Mora.

Cabe destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sí pudo estar presente los días de la votación.

Acceso a propuestas

De acuerdo con el modelo piloto del INE, las personas en prisión preventiva solo tuvieron acceso a las plataformas electorales mediante un documento en el que se resumían las propuestas de los partidos políticos, el cual les fue proporcionado el mismo día de la jornada electoral.

En este sentido, Valentina Lloret apuntó que las personas que ejercieron su voto en esta jornada de voto anticipado lo que recibieron el día de la votación fue un documento con extractos que incluían algunas de las propuestas de la plataforma electoral de los partidos políticos. “Esa información es sumamente escasa y además tienen que ver no solo con el modelos, sino también el planteamiento que hacen los partidos políticos”, destacó.

Lloret añadió que incluso hicieron un análisis de las propuestas de los partidos y encontraron únicamente que uno de ellos presentó propuestas para la población privada de la libertad. Por tal motivo, añadió que el derecho del acceso a la información, la calidad de la información y el tipo de propuestas que recibieron las personas privadas de la libertad es algo que se tiene que revisar.

Para la especialista, el hecho de que estos ciudadanos estén privados de la libertad no significa que no tengan necesidades específicas y es momento de que los partidos políticos volteen a verlos y hagan propuestas para la situación que están viviendo.

El Observatorio instalado desde las organizaciones CEA Justicia Social y Documenta AC, analizó que la restitución del derecho a la participación política a través del voto de las personas en prisión preventiva resulta incompleto si no se acompaña de la garantía del derecho a la información, ya que este último es condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía.

La restitución del derecho al voto de personas en prisión preventiva implica una oportunidad para visibilizar las necesidades y problemáticas de las personas en conflicto con la ley, quienes viven en situaciones de alta vulnerabilidad, así como para romper con las condiciones de exclusión en las que históricamente han vivido estas personas, sus familias y comunidades.

Asimismo, destacó que esta nueva oportunidad significa también parte de un proceso de reinserción social.

¿Cómo se logró?

2018

Dos personas de origen tzotzil, que se encontraban en prisión preventiva en Chiapas, solicitaron participar en las elecciones federales basados en que su inocencia no había sido desacreditada.

2019

El TEPJF determinó que las personas sin sentencia condenatoria tienen derecho a ejercer el voto con base en la presunción de inocencia.

2021

Para cumplir esta sentencia, el TEPJF ordenó al INE implementar un programa para garantizar el derecho al voto para personas en prisión preventiva en las elecciones del 2024. Mandató que el INE debería implementar una primera etapa de prueba en las elecciones del 2021. Ante esto, el INE seleccionó cinco centros penitenciarios federales para llevar a cabo el proceso piloto.