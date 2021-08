Voy a intervenir: AMLO presentará denuncia ante la CNDH por caso José Eduardo Ravelo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que va a intervenir en el caso de José Eduardo Ravelo, joven que supuestamente fue abusado y asesinado por elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, en un acto de discriminación.

AMLO indicó que era de su conocimiento que la madre de José Eduardo Ravelo estaba considerando asistir a Palacio Nacional para pedir su ayuda, por lo que hizo un llamado a la señora para asegurar que será recibida.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel reveló que ya ha tratado el asunto con Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación, para que atienda el caso y, desde el Gobierno Federal, se presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que intervenga y esclarezca la muerte del joven José Eduardo Ravelo.

“La mama del joven declaro que me iba a buscar, le mando decir que no hace falta, que venga porque voy a dar instrucciones a Olga Sánchez Cordero para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República presente una denuncia ante la CNDH para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

Detienen a presuntos responsables

Policías municipales que habrían violado, golpeado y asesinado a un joven en Mérida, Yucatán, fueron detenidos el pasado sábado 7 de agosto, según informó el gobernador del estado, Mauricio Vila.

"Les informo que los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la ley hasta las últimas consecuencias", afirmó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

El funcionario dijo unirse a la pena de la familia y reiteró su apoyo a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Físcalia estatal, que ya se encuentra investigando el caso, porque en el estado "no hay espacio para la impunidad y hará justicia con todo el peso de la ley".

¿Qué pasó con José Eduardo Ravelo?

De acuerdo con reportes de medios locales, José Eduardo Ravelo, un joven de 23 años, murió luego de haber sido detenido, golpeado y abusado sexualmente por policías municipales, mientras caminaba por un parque de la ciudad de Mérida solo porque les resultó sospechoso.

Según contó María Ravelo Echeverría, madre del joven quien era originario de Veracruz y había ido a la ciudad yucateca en busca de trabajo, el 22 de julio policías detuvieron a José Eduardo y lo subieron a una patrulla, donde lo golpearon y violaron.

Luego lo trasladaron a la Fiscalía donde, según lo relatado por la madre, volvieron a abusar del joven y lo torturaron.

Mientras rendía su declaración, José Eduardo comenzó a sentirse mal, por lo que fue revisado y el médico constató que había sido abusado sexualmente y golpeado lo que le dejó un pulmón perforado y daño cerebral que requirió traslado a un hospital.

Leer más: Decidimos apoyar y vamos a seguir haciéndolo: AMLO envía ayuda humanitaria a Haití por terremoto

Ya en el nosocomio, los doctores dijeron que el joven era sospechoso de covid-19, por lo que lo trasladaron al área de coronavirus donde finalmente murió el pasado 3 de agosto.