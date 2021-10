Voy a obligar a la Fiscalía a que respalde mi inocencia: Diego Fernández de Cevallos

México.- Diego Fernández de Cevallos reveló que ya pasaron cuatro meses desde que formuló ante la Fiscalía General de la República una denuncia para que se le investigara por los supuestos delitos de los que fue acusado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Fue a través de sus redes sociales que Jefe Diego dio a conocer que la FGR no ha respondido a su solicitud, y afirmó que de no recibir respuesta, obligará a la Fiscalía a responder a través del uso de un juez.

"Es violatorio de la Constitución y absolutamente inadmisible que, después de cuatro meses, la Fiscalía General de la República no haya dado respuesta alguna a la Denuncia de Hechos que le formulé por los delitos que falsamente me imputó Tartufo", publicó en su cuenta oficial de Twitter Diego Fernández sobre AMLO.

Acompañando este párrafo, Jefe Diego agregó también un video, donde muestra parte de las denuncias que ha realizado a través de Twitter, así como los momentos en que AMLO ha hablado de él en la conferencia Mañanera.

Cabe señalar que AMLO acusó a Diego Fernández de Cevallos de realizar varias actos de corrupción a favor de diversas empresas en México, entre las que se encuentra una productora de jugos, que supuestamente logró una condonación millonaria de impuestos gracias ello.

Tras ser exhibido por el presidente mexicano, Jefe Diego anunció a través de sus redes sociales que solo eran calumnias y envió una carta a AMLO, y posteriormente presentó una denuncia en la Fiscalía para que fuera investigado.

"Me parece absoultamente inadmisible que desde hace 4 meses yo haya formulado por escrito una denuncia de hechos a la Fiscalía General de la República en donde describo los delitos que me imputó Andrés Manuel López Obrador, desde el Palacio Nacional y como presidente de México, con el propósito de que investigara si yo hice tales conductas, sí yo cometí tales delitos. Porque no es posible que un gobernado, tenga que someterse a la infamia de ser injuriado y de ser calumniado por el presidente de México, imputandole delitos que no ha cometido", declara Diego Fernández de Cevallos en su video.

"Cuando el presidente de México me acusó de esos delitos, los medios de comunicación le preguntaron si tenía pruebas, y el contestó; sí las tengo y las voy a exhibir", añade Jefe Diego sobre las declaraciones de AMLO.

"Por supuesto que no cumplió con su palabra, porque no es un hombre de palabras, por eso estoy insistiendo, con el único propósito de que la Fiscalía General de la República me responde, al menos como la obliga el artículo 8° constitucional, lo que si te puedo asegurar es que si en esta no contesta la Fiscalía, voy a obligarla a través de un juez a que me responda la Fiscalía General de la República", finalizó Diego Fernández de Cevallos.