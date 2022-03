Voy a pasar a los niños con cáncer para que AMLO los empiece a ver más: Chumel Torres

México.- El youtuber Chumel Torres respondió a AMLO luego de que el presidente de México asegurara que el presentador era el nuevo ideólogo del conservadurismo en el país durante su conferencia matutina.

El conductor de programa “El Pulso de la República”, Chumel Torres, se pronunció luego de ser mencionado por Andrés Manuel López Obrador, indicando que llevaría a los niños con cáncer a su show para que estos sean visualizados por el mandatario federal.

“Voy a pasar a los niños con cáncer en El Pulso a ver si el presidente “los empieza a ver más””, escribió en Twitter Torres.

Leer más: Exhibe AMLO video donde Humberto Moreira acusa de “asesino” a Felipe Calderón

La respuesta de Chumel se dio luego de que AMLO indicara que no conoce mucho al youtuber, sin embargo, estaría más pendiente de ver más su contenido, al cual calificó como conservador.

El nuevo ideólogo del conservadurismo

Y es que durante La Mañanera de este 2 de marzo AMLO indicó que, como los actores antiguos ya no funcionaban, el conservadurismo estaba apostando por Chumel Torres para ser su nuevo representante.

“No lo conozco, pero ahora me voy a fijar más en él, no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más porque no sabía yo de él, pero ya el ideólogo del conservadurismo como ya no les ayuda brozo ni nadie, ya es Chumel, ya no funciona Reforma”, mencionó el mandatario federal en su conferencia matutina.

Chumel Torres ha destacado durante los últimos tiempos por las diferentes críticas que ha hecho al gobierno de AMLO, y la polémica que estas han causado en redes sociales.

Leer más: Es correcto y oportuno: Reconoce AMLO discurso de Joe Biden en tema migratorio y control de armas

En esta ocasión trajo a colación a los niños con cáncer, quienes han sufrido en los últimos años un desbasto considerable en sus medicamentos, provocando diferentes manifestaciones en contra de la Secretaría de Salud y del mismo Hugo López-Gatell.