Voy a usar cubrebocas hasta que se acabe la corrupción en México: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que usará cubrebocas hasta que en México se termine la corrupción, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a dejar de cometerr este delito que impera en la actualidad en el país.

AMLO hizo referencia en la conferencia matutina a los recientes acontecimientos en los que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una supuesta denuncia para que el presidente utilice el cubrebocas, como medida para evitar contagio por Covid-19 y ponga el ejemplo a los mexicanos para utilizarlo.

Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas”, mecionó Andrés Manuel.

Sin embargo AMLO envió un mensaje a quienes quieren exigir que use el cubrebocas de manera habitual y como indica la Secretaría de Salud, argumentando que lo usará hasta que se termine la corrupción en México.

Me voy a poner un tapabocas, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas, entonces ya voy a dejar de hablar”, declaró López Obrador.