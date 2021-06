Voz y rostro a las cifras de la violencia contra las mujeres en México

México.- De los micromachismos al feminicidio, del acoso laboral a la maternidad forzada, de la cultura de la violación a la violencia obstétrica, son parte del amplio espectro de la violencia contra las mujeres en nuestro país y que, a través del libro Siempre estuve en riesgo, estás violencias se exponen en voz de las víctimas.

En entrevista para Debate, uno de sus autores, el periodista Moisés Castillo, detalló que, para las mujeres, en un país como México, la expectativa de vivir en riesgo es constante. En sus casas, en las calles, en el transporte público o en el trabajo, en cualquier lugar y momento, siempre existe la posibilidad de ser violentadas.

Si bien conocemos historias de extrema violencia en los medios de comunicación y el tema ha adquirido cierta visibilidad, también existen muchas historias de violencia cotidiana que se quedan guardadas en la privacidad de los hogares, comentó. Ya sea por miedo, por vergüenza o por creer que es natural, la realidad es que muchas mujeres no saben que son víctimas y es complejo el camino para enfrentar la situación y a sus agresores, destacó.

Aprobación

Por ello, Siempre estuve en riesgo tiene la intención de presentar y visibilizar historias que, de otra forma, no se conocerían, pero que muchas jóvenes han vivido en carne propia; así como poder reconocer la violencia y nombrarla, además de proporcionar herramientas para atenderla, explicó.

“Son violencias que no están muy visibilizadas, por ejemplo, los micromachismos, el acoso, las violaciones, el embarazo adolescente, que, lamentablemente, el país está en primer lugar; la violencia obstétrica, de cómo tratan a las mujeres antes del parto y después del parto en los hospitales; la maternidad no deseada, hasta llegar al feminicidio”, comentó Moisés Castillo.

A través de estas historias le dan rostro a las cifras oficiales que existen para que exista una empatía y se denuncien este tipo de violencias que han sufrido durante todo el tiempo las mujeres, dijo. Historias que no fueron sencillas de encontrar, pues son temas delicados que no cualquier mujer está dispuesta a exponer, pues son situaciones muy personales y privadas de su vida, por lo que la labor de convencimiento y de brindarles confianza fue fundamental para poder realizar este trabajo, contó.

“Queremos reflejar que la violencia, lamentablemente, en México se ha normalizado, se normaliza decir ‘otra desaparecida, otra asesinada’ y, en verdad, esto no puede suceder. Yo creo que en este país se debe declarar una emergencia nacional con la cuestión de los feminicidios, que todavía no se ha logrado detener estos asesinatos contra las mujeres. No es posible que 10 mujeres sean asesinadas diariamente en este país”, indicó.

Instinto maternal

Un cúmulo de violencias que sufren las mujeres en un México en el que no hay empatía o solidaridad con las familias que sufren de estos actos violentos, agregó. Castillo destacó una de las historias que conforman este libro, a la que tituló Maternidad no Deseada, es el testimonio de una joven de 16 años de edad que quedó embarazada de su novio de la misma edad y fue obligada por sus padres a tener a su hijo, cuando ella no lo deseaba así, aunque tenía la oportunidad de practicarse un aborto, pues en la Ciudad de México es legal hacerlo.

Por lo que contó que, mientras en la ideología colectiva la llegada de un bebé es considerada como una bendición, en su caso no lo vivió así.

“Aquí ganó más las cuestiones religiosas que cuestiones científicas. Su mamá es enfermera y su papá es médico. Ella tuvo al bebé, pero no siente un afecto real, aunque sea su hijo. Ella me cuenta que lo ve como un hermanito menor. Todavía no siente este cariño maternal hacia su hijo, entonces, estas cuestiones son muy impresionantes”, contó.

Sobre este capítulo en particular, Castillo señaló que el factor común que detectó en las historias de jóvenes embarazadas corresponde a un ciclo, pues sus madres a su vez también vivieron la maternidad a temprana edad, se repiten patrones, ya sea voluntaria o involuntariamente, además de pertenecer a familias de escasos recursos, lo que denota la ausencia de políticas públicas para los y las jóvenes de estos sectores, afirmó.

“Estos grupos sociales están a la deriva, a expensas de que alguien les pueda ayudar con un buen empleo, con programas sociales efectivos para ellas; pero en Palacio Nacional, en vez de hacer una interlocución favorable y real con este movimiento de mujeres, pues les ponen vallas”, dijo.

Intenciones, en vez de resultados

Otra de las voces que tuvieron espacio en este libro es la de la madre de una joven, quien fuera brutalmente asesinada por su pareja. Un ejemplo de cómo en este país los hombres se educan bajo el machismo, donde no se les permite llorar o mostrar sus sentimientos y donde se les enseña que ellos son los únicos responsables de la manutención de la mujer, tema que abordó previamente junto a la periodista Alejandra del Castillo, en el libro Amar a madrazos.

Estos periodistas también escribieron Los nadie, tres textos hasta el momento de su autoría que narran esta clase de historias, y con lo cual han ido viendo el aumento en los casos de violencia contra las mujeres y la brutalidad con la que se comenten.

“La violencia no discrimina el estrato social. Si vives en una colonia pudiente o pobre, la violencia no discrimina en este país. La cuestión de la violencia, yo creo, se debe de estudiar de una forma integral, pero nos toca a todos, sociedad, Gobierno, en este caso. Nuestro trabajo periodístico es abrir una ventana a la discusión y denunciar este tipo de delitos”, dijo Castillo. Lo que los han llevado a dedicar Siempre estuve en riesgo a estas violencias en particular.

