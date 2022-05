Vuelven a sonar Los Tigres del Norte en la Mañanera de AMLO, esta vez con La Jaula de Oro

México.- AMLO reprodujo otra canción de Los Tigres del Norte en la conferencia Mañanera, esta vez tocó el turno a la melodía La Jaula de Oro, la cual habla sobre el interés de los adultos migrantes que llevan años en Estados Unidos y sueñan con regresar a su tierra.

En la conferencia Mañanera del 26 de mayo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reprodujo nuevamente una canción de Los Tigres del Norte, pues fue cuestionado acerca de la necesidad de implementar planes de seguridad social y vivienda para el retorno de los migrantes.

Ante la petición, el presidente López Obrador reconoció que ya se la habían planteado anteriormente y recordó la canción de Los Tigres del Norte, La Jaula de Oro y tal y como lo ha he hecho en otras ocasiones solicitó al staff del Gobierno Federal que lo acompaña en la conferencia, que reprodujera la canción.

Cabe señalar que no es la primera vez que el presidente de México reproduce canciones en sus conferencias Mañaneras, aunque se trata de la primera vez en que ha reproducido canciones del mismo artista, tal vez por la especial situación que vive México y Estados Unidos en materia de migración y política extranjera.

Otras canciones que reprodujo AMLO en la Mañanera de Los Tigres del Norte fue la canción América y Somos Americanos, las cuales fueron “tocadas” en un concierto en directo desde Los Ángeles, Estados Unidos, y quedaron guardadas en YouTube.

En fin, volviendo al tema que originó que se reprodujera la canción La Jaula de Oro, AMLO aseguró que se encuentra trabajando en mejorar las instituciones financieras de México, con el fin de dar mayor atención a los migrantes y adelantó que Telecom se convertirá en la Financiera del Bienestar.

Letra de la canción La Jaula de Oro interpretada por Los Tigres del Norte

Aquí estoy establecido

En los Estados Unidos

Diez años pasaron ya

En que cruce de mojado

Papeles no he arreglado

Sigo siendo un ilegal

Tengo mi esposa y mis hijos

Que me las traje muy chicos

Y se han olvidado ya

De mi México querido

Del que yo nunca me olvido

Y no puedo regresar

De que me sirve el dinero

Si estoy como prisionero

Dentro de esta gran nación

Cuando me acuerdo hasta lloro

Aunque la jaula sea de oro

No deja de ser prisión

"Escúchame hijo

Te gustaría que regresáramos a vivir México?"

"Whatcha talkin' about dad?

I don't wanna go back to Mexico, no way dad"

Mis hijos no hablan conmigo

Otro idioma han aprendido, y olvidado el español

Piensan como Americanos, niegan que son Mexicanos

Aunque tengan mi color

De mi trabajo a mi casa

No sé lo que me pasa

Que aunque soy hombre de hogar

Casi no salgo a la calle

Pues tengo miedo que me hallen

Y me pueden deportar

De que me sirve el dinero

Si estoy como prisionero

Dentro de esta gran nación

Cuando me acuerdo hasta lloro

Aunque la jaula sea de oro

No deja de ser prisión

AMLO creará la Financiera para el Bienestar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Financiera para el Bienestar para la dispersión de recursos, manejo de remesas, ahorros y otorgar créditos.

"Estamos buscando la forma también de hacer una Financiera para el Bienestar. Está el Banco del Bienestar, va a tener casi 3 mil sucursales, pero queremos que se dedique, en una primera etapa, que se consolide como un banco para la dispersión de recursos (...) ya estamos dispersando cerca de 450 mil millones de pesos y va a ir creciendo", indicó AMLO en conferencia mañanera.

"Considero que ese banco va a llegar a dispersar, antes de que terminemos, cerca de 700 mil millones de pesos. Podría ese banco hacerse cargo de ahorros, remesas y dar los créditos, pero no, eso lo dejamos para otras etapas, lo que nos importa es consolidar el sistema de dispersión de recursos", añadió López Obrador.

El presidente de México precisó que será la actual Telecom la que se transformará en el Financiera, con mil 700 sucursales.

"Y la Financiera va a funcionar con otro propósito y va a ser Telecom, que dejaron muy en el abandono y tiene alrededor de mil 700 sucursales", comentó AMLO.

"En Telecom va a seguir con giros y telegramas, pero está recibiendo remesas y lo vamos a fortalecer para que pueda recibir remesas y Telecom, que ya no se va a llamar así, va a ser Financiera para el Bienestar, va a recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos", precisó el presidente López Obrador.

Apuntó que será la única institución pública para entregar los créditos a la palabra y las tandas para el bienestar, además de que se creará un un servicio de atención a migrantes que quieran regresar al País.

López Obrador consideró que una de las trabas para establecer sucursales es la falta de internet.

"Vamos avanzando muy bien, lo que cuesta es que se necesita la comunicación de internet y no hay. Estamos resolviendo para que los cajeros con sucursales puedan funcionar", sostuvo AMLO.