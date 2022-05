Vulcan Materials acusa al gobierno de AMLO de cerrar sus operaciones en Quintana Roo de forma "ilegal"

Quintana Roo.- La compañía estadounidense Vulcan Materials acusó al gobierno de AMLO de cerrar de manera "ilegal" sus operaciones de extracción de piedra caliza en Quintana Roo.

Mediante un comunicado, Vulcan Materials denunció que funcionarios del gobierno de México se presentaron de forma inesperada ante trabajadores de su compañía "con órdenes de cierre arbitrarias para cesar de inmediato las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas en su subsidiaria SAC TUN", antes llamada Calica, en Quintana Roo.

La compañía con sede en Estados Unidos calificó la acción del gobierno de López Obrador como "ilegal" y "arbitraria", pues asegura que posee todos los permisos para operar en Quintana Roo, por lo que advirtió que buscaran agotar las vías legales para reanudar los trabajos.

"La compañía cree que firmemente que esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La compañía tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales", declaró Vulcan Materials.

AMLO exhibe a Calica, filial de Vulcan Materials

El presidente AMLO acusó a Vulcan Materials de extraer material pétreo de Quintana Roo de manera ilícita a través de su subsidiaria Calica, e incluso amenazó con llevar el caso ante tribunales internacionales en caso de que la compañía desobedezca sus órdenes de parar sus actividades.

En La Mañanera del pasado 2 de mayo, el mandatario mexicano acusó a Califa de engañarlo al decir que habían dejado de extraer material del Caribe mexicano, pues en un viaje reciente para supervisar las obras del Tren Maya se percató de que la empresa continúa operando.

"Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material, y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces, y en efecto estaba todo parado, pero ahora pasé, quizá no sabían o fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material", acusó AMLO.

El presidente dijo que dio instrucciones a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, para proceder legalmente contra la compañía por incumplir acuerdos con el gobierno federal, pues acusa que están cometiendo una "tremenda destrucción del medio ambiente" y un "tremendo atrevimiento" al "burlarse" de las autoridad