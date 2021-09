"Vulgar provocación de una borracha": embajadora en Turquía responde a reclamos por incluir a AMLO en Grito

Estambul.- Tras la polémica que estalló porque la embajadora de México en Turquía, Isabel Arvide Limón, lanzó un "Viva López Obrador" en la ceremonia del Grito de Independencia, la cónsul explicó que fue por la "vulgar provocación de una borracha".

Isabel Arvide realizó el tradicional Grito de Independencia desde Estambul, Turquía, pero causó sorpresa al incluir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre las arengas de los héroes patrios.

En el video difundido en redes sociales se ve cómo algunas personas expresan su rechazo, pero sobre todo resalta una mujer que se acerca a la cónsul mexicana para reclamarle exaltada por mencionar a AMLO en el Grito.

"Eso no se hace... lo respeto pero él no va ahí... México no es López Obrador", se escucha gritar a la mujer molesta.

¿Qué dijo Isabel Arvide?

Ante la polémica en redes sociales, Isabel Arvide agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, asegurando que muchas familias mexicanas se sumaron al "Viva López Obrador", y que el reclamo de la mujer fue una "vulgar provocación de una borracha".

"Yo estoy abrazada por las palabras de gratitud, de amistad, de muchas familias mexicanas que aplaudieron y gritaron vivas conmigo. Lo demás es una vulgar provocación de una borracha. No hay espacio para medias tintas...", escribió en respuesta a Arturo Abreu.

Imagen: Captura de Twitter

En otro tuit, Arvide Limón reveló que la mujer que le reclamó durante la ceremonia responde al nombre de Gabriela Cano, y un año atrás le pidió empleo sin éxito.

También dijo que dicha mujer fue responsable editar y filtrar en redes los audios de empleados turcos, lo que muestra que esa persona ya tenía antecedentes contra la embajadora de México.

"La mujer que gritó, que se enfrentó a personal de seguridad del hotel y a funcionarios del Consulado, se llama Gabriela Cano. Me pidió trabajo hace un año sin éxito. Es la responsable de editar y filtrar los audios de empleados turcos. Así o más claro?????", detalló.

Leer más: ¿No lo viste? Así fue el Grito de Independencia de México por Andrés Manuel López Obrador

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales coinciden en que no fue apropiado incluir al presidente López Obrador en las arengas del Grito de Independencia, pues eso sería ponerlo a la misma altura que los héroes independentistas como Miguel Hidalgo y José María Morelos.