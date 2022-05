"Vulgar y autoritario": Loret de Mola vuelve contra Alito Moreno por audios filtrados

México.- El comunicador Carlos Loret de Mola tachó de "vulgar y autoritario" al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por los audios filtrados donde presuntamente dice que a los periodistas "hay que matarlos de hambre".

Al inicio del capítulo 84 de su noticiero en Latinus, Loret de Mola dedicó nuevas palabras a la polémica por los audios de Alito Moreno filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en el último de los cuales el líder del PRI fue captado sugiriendo que hay que matar a los periodistas "de hambre" y no a balazos.

Loret de Mola consideró que las grabaciones filtradas pintan un "reflejo fiel" de Alito Moreno como alguien "autoritario y vulgar", que recurre al "lenguaje propio de los delincuentes", al tiempo que aclaró que los periodistas deben ser protegidos y no asesinados de ninguna manera.

"La frase es un fiel reflejo de su emisor (Alito Moreno): es autoritario y es vulgar. Es el lenguaje propio de los delincuentes: plata o plomo. No, a los periodistas no se les tiene que matar de nada, a los periodistas se les tiene que proteger", respondió Loret a Alejandro Moreno.

El conductor de Latinus expuso que un periodismo crítico es vital para una democracia, ya que exhibe los abusos del poder y motiva a las autoridades a la rendición de cuentas. "Y esto lo deben saber y respetar lo mismo el gobierno que la oposición", subrayó.

Loret de Mola tachó de "vulgar y autoritario" a Alejandro Moreno, líder del PRI. Foto: Captura de Twitter

Aunque a él mismo se le vincula al bloque opositor contra el gobierno de AMLO, Carlos Loret criticó que un sector de la oposición que busca disfrazar sus ambiciones políticas de defensa a la libertad de expresión.

"Es cierto que lo de lo López Obrador ha roto todos los límites, pero no me diga que no había ataques a la libertad de expresión, que no había presiones en tiempos del panismo, del priismo", señaló.

El periodista recordó que la filtración de los audios de Alito Moreno por parte de Layda Sansores fue algo ilegal y la acción es un retrato del obradorato, pues afirma que se trata de una venganza política porque el PRI votó en contra de la reforma eléctrica de AMLO. Sin embargo, también resaltó que las grabaciones son un retrato fiel del líder priista.

"Es condenable y sobre todo es ilegal que el gobierno espíe a un dirigente opositor, que haya divulgado estas grabaciones en venganza porque su partido votó en contra de una reforma gubernamental, eso pinta al obradorato tal cual es. Las grabaciones también pintan a Alejandro Moreno tal cual es", aseveró Loret de Mola.

Previamente, el periodista de Latinus se había mostrado indignado contra Alejandro Moreno por sus comentarios sobre los periodistas filtrados.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador calificó de "despreciables e indignantes" las palabras de Alito Moreno, y salió en defensa de la libertad de expresión.

"Despreciables e indignantes las expresiones del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, de matar a periodistas no a balazos sino de hambre. Los ataques a la libertad de expresión no se pueden aceptar ni de un lado ni del otro", escribió Loret de Mola sobre el líder priista.