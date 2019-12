Waldo Fernández renuncia a Segob

Ciudad de México.- A poco más de cuatro meses de haberse integrado a la Secretaría de Gobernación, como titular de la Unidad de Gobierno, Waldo Fernández presentó ayer su renuncia al cargo.

El aún funcionario federal confirmó que presentó su renuncia, con vigencia a partir de este domingo 15 de diciembre, para enfocarse en trabajar en la agenda política local.

En julio pasado, Fernández renunció a sus cargos como titular de la Oficina de Representación del Gobierno estatal en la Ciudad de México encargado del despacho de la Coordinación Ejecutiva, un año después de haberse incorporado a la Administración del Gobernador Jaime Rodríguez.

Un mes después, en agosto, fue designado al frente de la Unidad de Gobierno de Segob, que encabeza Olga Sánchez Cordero, y cuyo cargo depende de la Subsecretaría de Gobierno, que dirige Ricardo Peralta.

Aunque no aún no se ha confirmado, trascendió que el ex funcionario estatal podría asumir en enero un cargo partidista de Morena en Nuevo León, con miras al proceso electoral de 2021.