Xóchitl Gálvez del PAN pide investigación "caiga quien caiga" y castigo ejemplar a Lozoya

CDMX.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, pidió una investigación con todo el peso de la ley y un castigo ejemplar a Emilio Lozoya, en medio del eco mediático que han tenido las acusaciones del exdirector de Pemex contra varios funcionarios, gobernadores y expresidentes presuntamente implicados en actos de corrupción.

Tras la filtración del video de presuntos sobornos a funcionarios -entre ellos extrabajadores del Senado- como parte del caso Lozoya, la senadora del PAN anunció el pasado martes que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el origen del dinero y a los involucrados en el acto de corrupción, así como la procedencia del video.

Xóchitl Gálvez recordó la indignación que provocó hace 16 años la filtración de videos donde aparecía René Bejarando recibiendo sobornos, lo que se asemeja al reciente video donde aparecen dos extrabajadores del Senado de la República, Guillermo Gutiérrez y Rafael Caraveo, recibiendo sumas de dinero en efectivo.

En entrevista con el programa de radio "Así las cosas" de Gabriela Warkentin y Javier Risco, la senadora del PAN declaró que es importante conocer la verdad detrás de esta historia de corrupción, sin embargo, considera que esto debe hacerse ante las instancias legales y no en los medios de comunicación, donde parece que sólo se busca un linchamiento mediático.

Yo no me conformo con el linchamiento mediático con que ya todos señalan que todos los del PAN somos corruptos, porque yo estoy en el PAN y no soy una corrupta, y no me van a meter en el mismo cajón", opinó.