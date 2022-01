¿Y García Luna? Felipe Calderón calla ante cuestionamientos de AMLO

" Si fue responsable (García Luna) que pague lo que tenga que pagar (...) Estamos pendientes de su juicio, es muy curioso que a dos años de haber sido aprehendido no inicie el juicio ¿no?", dijo al reportero José Ignacio Alba, de Pie de Página.

Cuestionado de nuevo sobre García Luna durante la Cumbre Climática COP26, el expresidente se desentendió de su excolaborador y cuestionó que su juicio no haya comenzado después de dos años detenido.

"Les comparto carta que envié a Proceso. Es falso que yo tuviera información de vínculos de García Luna con el narcotráfico . Cómo la Emb. Jacobson dice, lo que había eran rumores no corroborados- ni por EUA ni por México- con evidencias o fuentes sin sesgo", fue su respuesta en Twitter.

En el pasado, el expresidente mexicano se ha limitado a deslindarse del tema asegurando que no sabía de los nexos de García Luna con el narcotráfico durante su sexenio, sino que había rumores que nunca fueron sustentados.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.