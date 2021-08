¿Y Rosario Robles? Cuestionan a AMLO tras que asegurara que "ya no hay presos políticos"

México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindara de la persecución de la que dice ser víctima el ex candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, usuarios de redes sociales recordaron al jefe del Ejecutivo que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, lleva dos años recluida en la penitenciara femenina de Santa Martha Acatitla, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Durante la mañana del sábado 21 de agosto, Ricardo Anaya, quien ha declarado sus intenciones de competir de nueva cuenta por la titularidad del Ejecutivo Federal en 2024, subió un video a sus redes sociales acusando que el presidente López Obrador "lo quiere meter a la cárcel" valiéndose de "mentiras y dos testigos balines".

Ante ello, en su cuenta oficial de Facebook, el máximo mandatario mexicano aseguró que él no tiene nada que ver "con la persecución que supone Ricardo Anaya". De nueva cuenta, reiteró que la venganza "no es su fuerte". Asimismo, sostuvo que si la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial señalan al panista de actos de corrupción y es inocente, "que no se ampare ni huya".

En este sentido, lo instó a que enfrente los hechos que se le imputan con "pruebas y con la fuerza de la verdad", pues enfatizó que "ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos".

La respuesta de López Obrador provocó rápidas reacciones en las redes sociales. Los internautas impulsaron el "Y Rosario Robles", reprochando que los ilícitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva y, sin embargo, lleva desde el 2019 presa en la Ciudad de México.

A la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le acusa de estar implicada en el desvío de 5 mil millones de pesos de diferentes dependencias federales, así como universidades públicas de la república mexicana; a dicho mecanismo se le bautizó como la "Estafa Maestra" por parte de las investigaciones periodísticas.

Los usuarios de las plataformas virtuales aseveraron que Rosario Robles es el vivo ejemplo de que, contrario a lo que presume el jefe del Ejecutivo, en el gobierno de la Cuarta Transformación sí hay "presos políticos".