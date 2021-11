¿Y la austeridad? Critican a Mario Delgado por acudir al GP México de la Fórmula 1

También señalaron que la mujer con quien Delgado luce acompañado en una de las imágenes es la panelista Estefanía Veloz , presentadora del programa "De Buena Fe" en el Canal Once, y seguidora de la 4T, a quien también criticaron por opinar que la Fórmula 1 es "un evento frívolo al que solo tiene acceso la élite" blanca del país.

"Pensé que los austeros y amigos de los pobres NO iban a eventos de 50 mil pesos la entrada y 150 pesos una cervecita", escribió un usuario.

"Es que son fifi’s, clasemedieros, aspiracionistas… no son pueblo. Como sí lo es Mario Delgado, que fue a la F1, pero sólo de espía", "Mario Delgado, ¿Qué tienes más grande? ¿Los ojos? ¿El hocico? ¿O la doble moral?", son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

Este fin de semana en redes sociales comenzaron a circular imágenes de Mario Delgado entre el público del evento de Fórmula 1 , lo que no pasó desapercibido entre los internautas.

