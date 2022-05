¿Y la investidura? Víctor Trujillo critica a AMLO por defender saludo a la mamá de "El Chapo"

México.- El actor Víctor Trujillo, quien interpreta al payaso Brozo, criticó al presidente AMLO por defender el saludo a la mamá de "El Chapo" Guzmán, recordándole cómo en el pasado se negó a recibir a activistas de renombre bajo el argumento de cuidar la investidura presidencial.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el actor conocido por dar vida a Brozo, le reprochó al presidente Andrés Manuel López que no tuvo reparos en saludar a Doña Consuelo Loera, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante su visita a Badiraguato, Sinaloa.

En un mensaje donde AMLO fue etiquetado, Víctor Trujillo le recordó al mandatario cómo se negó a recibir a los activistas Javier Sicilia y Adrián LeBarón bajo el argumento de que debe cuidar la "investidura".

Ante la contradicción, el conductor de Latinus le dijo a AMLO que su "Tribunal de la Conciencia está colapsando por falta de mantenimiento", por lo que "deberíamos pedir un peritaje", en alusión al comentario del mandatario, quien declaró: "mi tribunal es mi conciencia", para dejar en claro que no se arrepiente del saludo a la madre de "El Chapo".

"No quisiste recibir a Sicilia y a LeBaron que porque cuidabas tu investidura, pero 'cómo no voy a saludar a la mamá de Guzmán Loera…'. Parece que al Tribunal de tu Conciencia está colapsando por falta de mantenimiento. Deberíamos pedir un peritaje a los noruegos. @lopezobrador_", escribió Víctor Trujillo contra AMLO.

El intérprete de Brozo criticó a AMLO por defender el saludo a la mamá de "El Chapo". Imagen: Captura de Twitter

El mensaje del intérprete de Brozo fue una respuesta a las palabras que el presidente López Obrador pronunció en La Mañanera del 18 de mayo, donde volvió a defender el saludo a la mamá de "El Chapo" Guzmán.

Desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que no pierde nada con haber saludado a la madre del capo sinaloense y afirmó tener la conciencia tranquila, respondiendo una vez más a las críticas por la polémica acción ocurrida en marzo de 2020.

Te recomendamos leer:

"Si me pongo a pensar, ¿qué van a decir? No... Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia. Me bajé y fui a donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, nada, nada", dijo AMLO sobre el saludo a Doña Consuelo.

"Además, también una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos, y otra cosa ses el que se mete en cosas ilegales o delictivas, ¿por qué generalizar?", cuestionó AMLO.