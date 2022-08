¿Y la pobreza franciscana? Felipe Calderón exhibe a García Vilchis por lucir bolsa de lujo

México.- El expresidente Felipe Calderón exhibió a Ana Elizabeth García Vilchis, encargada del "Quién es quién de las mentiras" en La Mañanera, por usar una supuesta bolsa de lujo pese a la nueva etapa de "pobreza franciscana" anunciada por AMLO.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Felipe Calderón compartió un video donde García Vilchis luce un bolso de la marca Bimba y Lola, valuado entre 3 mil y 4 mil 500 pesos, mientras "se brinca" la fila para votar en la elección interna de Morena con su esposo.

Al respecto, el exmandatario cuestionó en tono de burla si Ana García Vilchis utiliza una "fifí-bolsa" de la "pobreza franciscana" de la 4T, la nueva etapa de austeridad anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en días recientes.

"¿@_LizVilchis sí se brinca la fila pero se exagera? ¿Y esa bolsa, es una Fifí-bolsa de “BIMBA Y LOLA” de la pobreza franciscana ? O es una “fake new bolsa”, pirata?", escribió Calderón sobre García Vilchis.

Calderón cuestionó a García Vilchis por lucir una bolsa de lujo y saltarse la fila para la elección de Morena. Foto: Twitter

En las imágenes se observa a la encargada del "Quién es quién de las mentiras" llegando con su esposo, René Sánchez Galindo, a un centro de votación para participar en la elección interna de Morena realizada el 30 y 31 de julio.

Al parecer la pareja se "brincó" la fila para votar al ingresar por la salida. La persona que los grabó y difundió el video en redes sociales no dudó en increparlos por sus acciones.

"¿Cómo estás, René? Me da gusto verte, pero la entrada es por allá donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Se me hace una grosería de tu parte que te metas por donde dice salida y que tú te metas y se burles de la banda, no se vale", le increpan.

El esposo de García Vilchis respondió que se saltaron la fila para que su hijo no se formara, a lo que la otra persona le reclamó: "pueden turnarse tu esposa y tú para cuidar al niño, pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño".

La colaboradora de AMLO, quien luce el supuesto al parecer intentó tranquilizar a la persona mientras intentaba tomarle el brazo, a lo que el sujeto respondió molesto: "no me tomes del brazo, por favor, no puedes hacer eso, te voy a denunciar, con la pena".

Te recomendamos leer:

El video de García Vilchis y René Sánchez se volvió viral en redes sociales, donde provocó indignación y críticas entre los usuarios, que cuestionaron a la funcionaria por usar bolsas de lujo mientras el presidente López Obrador presume la nueva etapa de "pobreza franciscana" a la que entrará la 4T.

Cabe recordar que en días recientes AMLO anunció su plan de "pobreza franciscana", que contempla nuevas reducciones presupuestales para destinar más recursos a sus programas sociales, e implicará limitar viajes al extranjero, reducir viáticos, entre otras medidas de austeridad.