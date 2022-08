¿Y la real? Lilly Téllez se burla de Rosa Icela por pedir regular videojuegos violentos

"Se ha advertido que no contamos en el país con una regulación del contenido violento y explícito de los videojuegos, por lo que les proponemos emitir una ley para crear una comisión interinstitucional que, acorde con los contenidos de los videojuegos, califique la categoría para su renta y comercialización", planteó.

La panista incluso comentó en tono burlón que " Kratos tiembla de miedo ", en referencia al personaje de la franquicia de videojuegos "God of War", para PlayStation.

"Valiente la Secretaria de Seguridad Pública @rosaicela_ Va contra la violencia en videojuegos porque contra la real no mueve un dedo ", escribió Téllez sobre Rosa Icela Rodríguez.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez expresó que Rosa Icela se lanzó contra los videojuegos violentos porque contra la violencia real "no mueve un dedo", por lo que en tono de burla llamó "valiente" a la titular de la SSPC .

Raúl Durán Periodista

