¿Y los recursos para damnificados? Critican lentitud en apoyos en México

México.- Mientras que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró desaparecer este julio del 2021 el Fondo de Desastres Naturales, al país lo han impactado fuertes huracanes, sequías y tormentas tropicales que siguen sumando damnificados, mismos que esperan una ayuda que ahora no se sabe cómo ni cuándo llegará.

Polioptro Fortunato Martínez Austria, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla y experto en riesgos hidrometeorológicos, consideró en entrevista para Debate que ha sido un error muy grave desaparecer el Fonden y Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

Apuntó que al no tener estos mecanismos hoy en día, no queda claro y habría que preguntar a las autoridades, ¿con qué mecanismos se están asignado los recursos?, porque en principio, destacó que los recursos para cada una de las acciones están establecidos cada año en el presupuesto de la nación y así estaba separado en el Fonden, cosa que ya no se tiene.

Jaime González, analista político, destacó que ahora la burocracia se va a imponer y, si acaso llega algo, va a llegar a lo mejor cuando la gente ya no lo ocupe. Gerardo Cano, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del Iteso, señaló que se volverá difícil para los estados recaudar fondos por su cuenta, además de que se observa con preocupación mayores responsabilidades y recursos para las Fuerzas Armadas, que están ateniendo las zonas de desastres.

Menos recursos, más riesgos

Polioptro Fortunato Martínez mencionó que el Fonden estaba funcionando bastante bien y aunque se acusó, como a todos los fideicomisos que desaparecieron, de corrupción, destacó que hasta ahora no se conoce a ningún integrante de este fondo que haya sido acusado por este delito.

El especialista también criticó la desaparición del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), un fondo que, aunque no tenía mucho dinero, dijo que con él se hacían estudios que permitían prevenir los desastres. Destacó como ejemplo que se podían hacer cosas como desarrollar sistemas de levantamiento temprano en corridas de agua en cerros que pudieran prevenir y alertar a la población o realizar análisis de qué condición está ocurriendo con el cambio climático.

Martínez Austria subrayó que también ha disminuido mucho el presupuesto y el personal en algunas de las dependencias más importantes relacionadas con estos fenómenos, en particular en la Comisión Nacional del Agua, de tal manera que incluso el presupuesto para conservación de infraestructura ha disminuido, según destacó.

El profesor investigador explicó que la conservación de infraestructura trabaja para la conservación de presas, por ejemplo, las cuales se van degradando con el tiempo y deben ser reparadas, o la conservación de bordos u otras obras de protección contra inundaciones que deben tener mantenimiento.

“Al disminuir estos presupuestos, se están, simplemente, deteriorando. Conforme pasa el tiempo, va a ir aumentando el riesgo de que un fenómeno natural provoque un desastre, que ya no va a ser tan natural porque va a estar relacionado con, precisamente, estas desatenciones a la conservación de la infraestructura”, apuntó.

Para el miembro del Sistema Nacional de Investigadores, este es un planteamiento importante en el contexto de la próxima discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, para que lo tomen en cuenta los responsables, tanto el Poder Ejecutivo como los diputados, “que estarán asumiendo la responsabilidad de no asignar los recursos necesarios para prevenir todos estos desastres”, sostuvo.

Mayor burocracia

Jaime González, analista político, coincidió al mencionar que fue un error histórico haber cancelado los fideicomisos y, dentro de ellos, haber desaparecido el Fondo de Desastres Naturales. En entrevista para Debate, mencionó que es cierto que había algunos fideicomisos utilizados por las pasadas Administraciones en el que el manejo no era tan transparente, pero había fideicomisos como el Fonden que servían para de inmediato hacer llegar ayuda a los estados.

González consideró que la burocracia actual, lo único que va a hacer es retrasar la entrega de todos los apoyos, si es que llegan, enfatizó. Añadió que las actuales autoridades mencionan que ya no se envía como antes los recursos porque se los robaban, pero, en términos generales, añadió que quienes viven en zonas de riesgo de ciclones, por ejemplo, en Sinaloa, sí se sabía que aunque tardaban un poco, hasta hace 4 y 5 años, llegaban y llegaban bien los apoyos económicos, materiales, para resarcir en parte las pérdidas.

“Hay que reconocer que el Fonden tampoco resolvía los problemas al 100 por ciento, sino que se trataba de apoyar a quienes habían resultado afectados por estos fenómenos naturales. Yo creo que ahora va a ser lento, tortuoso, la burocracia se va a imponer de verdad y, si acaso llega algo, va a llegar a lo mejor cuando la gente ya no lo ocupe”, opinó.

El analista político apuntó que cuando sucede un desastre natural, que las personas se quedan sin lo elemental en su casa, el apoyo tiene que ser de inmediato, mientras que un apoyo que se tarda no sirve y deja de ser benéfico para la comunidad.

Gerardo Cano, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del Iteso, señaló en entrevista para Debate que una vez suspendido el Fondo de Desastres Naturales por el Gobierno de AMLO, el apoyo posible que se requiera para estos eventos se va a concentrar en la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Protección Ciudadana, sumado al ya conocido Plan DN-III de la Defensa Nacional. Para el especialista, esto es un problema, ya que los estados tendrán que buscar la manera de recaudar sus fondos.

“Por una parte, lo veo difícil y, por otra parte, veo que se le está dando mayor énfasis en las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional o Ejército. Se le está dando una mayor fuerza que la que ya se le ha estado dando, a que el Ejército construye bancos, aeropuertos, administra puertos y más y esto también lo digo a las Fuerzas Armadas, también a la Marina”.

Para Gerardo Cano, esta es una situación preocupante debido a que se le añade una tarea más o se le da un presupuesto más a esta parte de las Fuerzas Armadas.

Explicó que también va a ser muy importante quién tome la batuta en cuanto a la reparación de caminos o viviendas dañadas. El académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del Iteso indicó que el Gobierno, a través de la Sedatu o de la Comisión Nacional de Vivienda, se ha enfocado en los últimos años de esta Administración a, precisamente, llevar los proyectos de reconstrucción. Por tal motivo, enfatizó que de nuevo se ve una

Administración que centraliza todo mientras que, en la realidad, son muy diferentes los municipios de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que son los más pobres del país, que municipios en estados como Nuevo León, Jalisco o la misma Ciudad de México, que tienen mayores recursos.

Manejo ambiental

Gerardo Cano consideró que es algo de fondo donde tiene que haber planes de manejo ambiental para que no sucedan mayores impactos y, por otra parte, mitigar los efectos de este cambio climático, donde participen las legislaciones estatales y puedan entonces tener mayores elementos para que se deje de desforestar, para que se deje de invadir, no solo por la gente más vulnerable, sino también por algunos desarrolladores y mobiliarios que han atentado con la deforestación, el cambio del uso del suelo, etc.

“Sobre todo, vemos que en estos desastres naturales, los sectores más vulnerables de este país son los más afectados. Por supuesto, son los que, como no tienen un acceso a un suelo que esté bien ubicado, se tienen que ir a vivir a lugares de alto riesgo físico, digamos en cauces de ríos o en laderas de cerros o en lugares donde no es posible tener habitación”, expuso.

Precisamente, Martínez Austria, que ha sido vicepresidente del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, con sede en París, Francia, destacó que si a esta falta de recursos se suma al fenómeno natural del cambio climático, se está en una situación muy difícil. En México, puntualizó que se están registrando los dos fenómenos externos, desde las sequías en el norte, que no han terminado, aunque haya llovido, hasta las precipitaciones muy intensas en el sur que se pueden extender hasta noviembre.

“Creo que, seriamente, hay que replantear el sistema de atención de desastres en México y, si fuera necesario, replantear otra vez que exista un mecanismo semejante al Fonden que funcione, mejorado o supervisado, como quieran, pero que tengamos un mecanismo específico”, apuntó.

Lo anterior, ya que agregó que México es un país hidrológicamente muy complicado, capaz de tener al mismo tiempo dos tormentas en cada litoral. Con el cambio climático, apuntó que la situación podría empeorar.

Para entender...

Pobre respuesta local

Jaime González, analista político, dijo que la autoridad inmediata ante un desastre es el municipio, pero analizó que casualmente en Sinaloa, los Ayuntamientos están concluyendo con su Administración, y algunos con no muy buenos números. Añadió que en este momento, lo que están haciendo los alcaldes es trata de resolver el problema de la nómina, dejar dinero para los aguinaldos, etc.

“El Estado ya está esperando entregar y no tiene recursos necesarios para resolver estos problemas. Si no es por recursos de la federación, dudo que vaya a haber algún apoyo,” sostuvo.

El Dato

Sinaloa espera apoyos

Luego del huracán Nora, el gobernador Quirino Ordaz Coppel mencionó que ya están a la espera de los apoyos por parte de la federación. Comentó que le han solicitado Estado de Emergencia, particularmente por las regiones del sur de Sinaloa afectadas.