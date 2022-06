¿Y qué haces para detenerlos? Cuestiona Vicente Fox a AMLO postura contra linchamientos

México.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, cuestionó al presidente AMLO, luego de que este se pronunciara en contra de los linchamientos e hiciera un llamado a la población para evitar hacer justicia por su propia mano.

A través de cuenta de Twitter, Vicente Fox retomó las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, hechas en La Mañanera de este lunes 20 de junio, cuestionando al mandatario federal sobre las acciones que está tomando para evitar los linchamientos.

“Linchamientos están ‘prohibidos, son injustos e inhumanos’, dice AMLO tras caso de Daniel Picazo Y si no es indiscreción, tu que haces para detenerlos?”, escribió el exmandatario panista.

¿Qué dijo AMLO?

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel fue cuestionado sobre los recientes hechos registrados, donde el joven David Picazo fue linchado en el estado de Puebla, donde fue quemado vivo por supuestamente haber sobado a un menor de edad.

El mandatario desaprobó este tipo de conductas, asegurando que se trataba de una práctica inhumana y que se debía tener confianza en las autoridades para tener justicia.

“Decirle a toda la gente, a las comunidades que se tenga confianza en las autoridades, nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable”, declaró el mandatario federal.

Reiteró que en su administración no hay impunidad, pese a que se dan a conocer casos donde, en delitos menores, se deje libre al acusado, indicando que en estas situaciones también se interviene para que se actúe con justicia.

“Pedirles a todos que tengan confianza, que puede ser que por alguna autoridad menor se libere a algún delincuente, pero de inmediato se actúa y se reponen el procedimiento nadie queda impune, no hay protección para ningún potentado, para ningún influyente”, puntualizó.