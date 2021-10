¿Y si les damos nintendos? Chumel Torres critica a AMLO por minimizar venta de niñas en Guerrero

México.- El youtuber Chumel Turres criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por minimizar la venta de niñas en Guerrero, sugiriendo que si les dan videojuegos a las víctimas de prostitución infantil tal vez AMLO sí se preocuparía con ellas, como ocurrió en días pasados respecto al caso "Free Fire".

Desde su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres compartió un polémico video de AMLO durante su gira en Guerrero este fin de semana, donde reacciona con molestia ante la pregunta de si el motivo de su visita es para atender el problema de la venta de niñas en la entidad.

El mandatario aseveró que la prostitución infantil "no es la regla", sino "la excepción" en las comunidades de la Montaña de Guerrero, y acusó a los medios de comunicación de emprender una campaña de desinformación sobre el tema.

"La pregunta que me hacían es: ¿viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas? ¡No, no vengo a ver eso! Porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla, ¿qué acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información", dijo AMLO.

La respuesta del presidente no pasó desapercibida para Chumel Torres, quien reaccionó en Twitter sugiriendo darle videojuegos a las niñas de Guerrero, para ver si así López Obrador demuestra interés por ellas, como ocurrió recientemente cuando criticó a los videojuegos violentos desde Palacio Nacional a propósito del caso "Free Fire".

"¿Y si les damos nintendos a las niñas de Guerrero para que AMLO se preocupe por ellas?", cuestinó en tono irónico el conductor de El Pulso de la República.

Imagen: Captura de Twitter

El youtuber compartió en su publicación un tuit de la periodista Azucena Uresti con un fragmento de video en el que AMLO muestra su molestia ante los cuestionamientos por la venta de niñas en Guerrero.

El comentario de Chumel Torres fue publicado la mañana de este lunes y en pocas horas rebasó las 2 mil 700 reacciones, recibiendo cientos de comentarios de usuarios con opiniones divididas.

Algunos internautas respaldaron al influencer criticando a AMLO y lamentando la prostitución infantil en Guerrero, mientras que otros cuestionaron si Torres realmente tiene un interés en el problema o sólo lo toma como pretexto para arremeter contra el presidente.