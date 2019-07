El clima ríspido y de encono que durante los últimos días han protagonizado la Policía Federal y el Gobierno federal era algo que se veía venir ante la conformación de la Guardia Nacional.

La creación de la nueva corporación de seguridad no solo mantiene molestos a los federales, sino también a militares y marinos, que no están conformes con el cambio de sus derechos laborales, aunque estos últimos, por su distinta estructura, no se atrevan a decirlo.

Lo anterior fue destacado en entrevista para EL DEBATE por María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa Común, organización nacional conformada por investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos que buscan fortalecer el Estado de derecho en México.

En dicho contexto, en entrevista telefónica, señaló a este medio que hasta el momento ha sido muy impactante que por primera vez la Policía Federal se haya manifestado.

Señalamientos desafortunados

María Elena Morera Mitre, activista por más de 18 años en temas de seguridad y justicia, agregó vía telefónica desde la Ciudad de México que las y los federales han dado su vida por servir a México, y ahora no tienen claro cuáles van a ser sus derechos laborales ni cuáles van a ser sus funciones dentro de la Guardia Nacional.

Además, lamentó que, desde el inicio de la toma del centro de mando en Iztapalapa y algunos accesos carreteros, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizara señalamientos hacia ellos con calificativos negativos, como corruptos e indisciplinados. «Y si son corruptos, ¿por qué los quieren pasar a la Guardia y por qué los tienen preparando a los militares?», cuestionó.

Asimismo, pronunció que, al no haber certeza laboral, los policías no saben adónde los van a mandar, incluso señaló que a muchos de ellos que trabajan en gabinete buscan trasladarlos a operativos: «Más que todo, es la grave incertidumbre que se está viviendo adentro de la Policía Federal, y no podemos pensar que esto vaya a terminar en algo bueno», aseguró.

La presidenta de Causa en Común también advirtió que el problema no es solo la Policía Federal, sino que ocurre también para el caso de los militares y los marinos, solo que estos no se atreven a decirlo: «Están inconformes, lo que pasa es que ellos no se atreven a salir a decirlo. Sus reglas son diferentes, y no se atreven, y tienen sus razones en no hacerlo, pero la inconformidad es de todos», según expuso.

Afectaciones de incertidumbre

Durante el proceso de negociaciones entre el Gobierno y los policías federales, la activista enfatizó que los ciudadanos también resultan afectados. Lo que sucede —dijo— es que desde hace varias semanas los policías federales están de brazos caídos, no ha habido operativos, no hay quien los dirija y no hay un liderazgo fuerte desde dentro.

«Si son tan corruptos, ¿por qué no les inician una investigación? Si simplemente los quieren correr, porque ya no los quieren adentro, que los despidan conforme a la ley. Creo que el problema es hacer las cosas mal y querer aprovecharse de ellos, cuando no tienen por qué hacerlo», indicó.

Respecto al encono político que ha generado la situación de la Policía Federal, Morera Mitre indicó que la seguridad es el tema que debería estar más alejado de la política, aunque no ocurra así para México: «Lo que no queremos es que se politice, lo que queremos es que se le dé una solución a todas estas personas que han trabajado para México, y que hoy el Gobierno federal los desprecia», dijo.

Supuestos de irregularidades

Desde hace un par de días, Causa Común también presentó un documento en un contexto generalizado de la situación legal del país, junto a la organización Mexicanos contra la Corrupción, en el cual registra posibles ilegalidades realizadas por el Gobierno federal en seis meses de trabajo.

Las separaron por categorías, veinte actos de supuesta ilegalidad, siete actos de dudosa legalidad y cuatro supuestos cambios de leyes a modo. «Entonces sí estamos visualizando momentos complicados para México, de seguir así», advirtió Morera Mitre [ el documento completo puede encontrarse en https://bit.ly/2XrdE5K].

AMLO insiste: Policía Federal no está a la altura

Ayer, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, frente a gobernadores, funcionarios y ministros, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la creación de la Guardia Nacional y reafirmó que la Policía Federal no está a la altura de las circunstancias: «Miren lo que nos hacía falta, la Guardia Nacional, que hace poco se produjo un conflicto en la Policía Federal y se demostró que no está esta corporación a la altura de las circunstancias», señaló. También el primer mandatario destacó que el cambio de estrategia en seguridad dará resultados con la nueva corporación: «Imagínense una institución que debe ser ejemplo de profesionalismo y de disciplina, que se rebela y toma las calles. Esto reafirmó nuestra convicción de que era necesaria la creación de la Guardia Nacional».

El perfil

Nombre: María Elena Morera Mitre

Profesión: activista ciudadana desde el 2001; conferencista, columnista y líder de opinión. Del 2003 al 2009 presidió la organización México Unido contra la Delincuencia. Actualmente es presidenta de Causa en Común, organización civil dedicada a la construcción de ciudadanía, así como a promover mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno que fortalezcan el Estado de derecho en México.