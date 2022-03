"¡Y sin trabajar!": Loret de Mola responde a AMLO por "modesta" casona de José Ramón López en Houston

México.- El periodista Carlos Loret de Mola se burló de la "modesta" casona del hijo de AMLO en Houston, Texas, luego de que el presidente salió en defensa José Ramón López Beltrán y cuestionó al comunicador por sus presuntos 13 departamentos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola respondió a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera del 31 de marzo de 2022, donde el mandatario afirmó que su hijo mayor "es muy modesto" en comparación con la riqueza del periodista mexicano.

En tono irónico, Loret resaltó que José Ramón López Beltrán logró rentar la "casa gris" en Houston "sin trabajar", y comparó la mansión con alberca y cine privado con el departamento en Copilco que le adjudica el presidente López Beltrán.

Leer más: No le llego: AMLO reconoce que tiene menos dinero que Carlos Loret de Mola

"El presidente López Obrador dice que es 'muy modesta' la casona de su hijo en Houston. 'Muy modesto' saltar de un departamento en Copilco a una casa con alberca de 23 metros en el extranjero… ¡y sin trabajar! #JoseRamonLopezBeltran46", respondió Loret de Mola a AMLO por la casona en Houston.

Previamente, el mandatario comentó desde Palacio Nacional que el periodista opositor había vuelto a exigir una explicación sobre el origen de la fortuna de José Ramón López, por lo que dijo que en comparación con la fortuna de Loret, su hijo es "muy modesto".

Imagen: Captura de Twitter

"Loret de Mola me está pidiendo explicación, que por qué mi hijo se enriqueció, debería de pedírsela a él, pero yo podría decir que mi hijo en comparación a la fortuna de Loret de Mola es muy modesto", dijo AMLO sobre la fortuna de su hijo mayor.

AMLO añadió que incluso su propia fortuna como ciudadano y presidente de México no logra igualar la de Loret de Mola, por lo que cuestionó cómo el periodista logró obtener 13 departamentos e incluso le propuso intercambiar riquezas en tono satírico.

Leer más: El "yo no lo haría" de AMLO significa que la "casa gris" es una equivocación: Loret de Mola

Además, sugirió que sería bueno realizar una investigación periodística sobre las propiedades del conductor de Latinus, a fin de aclarar cuál es su valor y dónde se ubican, pues esa cantidad de departamentos son propios de una inmobiliaria.

"Loret de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos, yo también no le llego, es más, si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene. ¿De dónde ha sacado tanto? 13 departamentos en la Ciudad de México es una inmobiliaria, nada más que no hay investigación periodística, sería bueno saber dónde están los departamentos y cuánto valen, y eso nada más en México", declaró el presidente López Obrador.