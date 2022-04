¿Y tú, dónde estabas? Brozo recuerda a AMLO que estuvo en el PRI más "saqueador"

CDMX.- "¿Por qué antes no dijiste nada? ¿Cómo es que antes callaste y hoy te quejas?", dijo Brozo imitando las respuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando alguien le recrimina irregularidades en la Cuarta Transformación.

El personaje interpretado por Víctor Trujillo también recordó que AMLO formó parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando sus cartas fuertes eran Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, quienes según Brozo "nos saquearon a manos llenas" ante el silencio del hoy presidente.

"¿Dónde estabas cuando eso pasaba? ¿Por qué antes no dijiste nada? ¿Cómo es que antes callaste y hoy te quejas? Chamacos, chamacas, cuántas veces hemos escuchado esas cantaletas, esas preguntas idiotas cuando cuestionamos al gobierno actual y sus pendejadas. Así es como se pretende descalificar a feministas, ambientalistas, periodistas, economistas, analistas o gente de a pie con una pregunta retórica, osea, en realidad no les importa la respuesta, todo se resume a que si el poder nos jode vale madres, ¿Por qué? Porque antes otros nos jodieron más y no decíamos nada, ¿verdad?", dijo el personaje.

Todo esto declarado por el ex Trabajador de Televisa en el video de nombre "#TeneBrozo", publicado en el canal de Youtube "Latinus_us", donde también habló ligeramente sobre el daño ambiental provocado en la construcción del Tren Maya.

"Sí robé, pero poquito, el PRI robó ufff, más", dijo irónicamente el presentador como referencia a las respuestas de AMLO.

Brozo también afirmó que el presidente López Obrador y los integrantes de la Cuarta Transformación (4T) confirman que son "iguales a los de antes pero con un envase distinto" cada que hacen "su preguntita", es decir, que relacionan a la actual administración con las anteriores.

"Aquí es donde vale preguntar: ¿y tú dónde estabas, Andrés? Digo, porque si hacemos memoria tú estabas en el PRI de Echeverría y López Portillo, donde nos saquearon a manos llenas y no dijiste nada. Tú criticabas la militarización de Calderón (Felipe) que ahora nos metes hasta por debajo de la lengua; tú estabas pidiendo ayuda a las instituciones cuando alegabas fraudes en tu contra, pero ahora que ya no te sirven las atacas", sentenció.

El personaje anti sistema terminó el bloque cuestionando al presidente: "¿dónde chingados estás? ¿del lado de quién estás? ¿dónde te vas a ubicar a la hora de rendir cuentas?(...)No estás siendo el presidente que prometiste ser. ¿Dónde estás, cabrón?".