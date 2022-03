¡Ya basta! Gobierno de AMLO no está haciendo nada para evitar que Canadá se lleve la plata: Alfredo Jalife

En cuanto a China , la otra gran potencia, Alfredo Jalife los consideró listos, ya que no dan a conocer cuánto oro tienen en sus reservas, por lo que no se sabe de qué minera responderían en caso de que USA realice su "movimiento contable" con el retorno del bimetalismo.

"Las reservas que la mayoría de Estados Unidos no las tiene en dólares, ¿pues para qué? Si es lo que imprimen ellos; la tiene en oro, un movimiento contable, van a tener 10 veces más de reservas, están esperando el momento adecuado ", consideró.

Explicó que USA tiene la mayoría de sus reservas económicas no en dólares, sino en oro, con lo que en caso de que el metal precioso aumente su valor, el gobierno estadounidense tendría 10 veces más reservas.

"La gran jugada del oros sí la veo venir, y obviamente ahí hay que tener cuidado de México , no estoy viendo en México en la 4T que alguien esté pensando en la cuestión de la plata y sí me preocupa , se los digo abiertamente. Tenemos que pensar en que ya que se la dejen de llevar estos depredadores de Canadá, todo se lo llevan, todo se llevan de México, ¡ya basta! ", aseveró el académico.

En su cápsula semanal de Radar Geopolítico publicada el 7 de marzo de 2022 en su canal oficial de YouTube, Alfredo Jalife dijo "¡ya basta!" al alertar que no ha visto a ningún funcionario de la 4T, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador , hacer algo para que México retenga la plata extraída por las mineras canadienses, a las que acusó de saquear al país.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.