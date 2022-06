¡Ya basta de tanta muerte! Lilly Téllez invita a AMLO al Senado para "rendir cuentas" por violencia

"Las cifras y los datos duros no mienten y menos si provienen de las propias autoridades federales. Eso se traduce en que la actual estrategia de seguridad pública no está cumpliendo su objetivo y necesita reconocerse que está mal en su diseño e instrumentación y corregir el rumbo", aseveró la legisladora.

" El Presidente AMLO nos ofreció la paz, pero sólo hay más muertos cada día y lo peor es que todavía no acaba su mandato", aseveró la panista.

La legisladora de la oposición volvió a criticar la polémica estrategia de "abrazos, no balazos" que ha marcado el sexenio de López Obrador, la cual considera el nombre del "pacto" del presidente con el crimen organizado .

En caso de que la invitación no sea aceptada por AMLO, el documento señala que "estaremos condenados" a que el presidente asista sólo dos veces al Congreso: "la primera, al inicio de su mandato para recibir la Banda Presidencial y rendir protesta constitucional, y la segunda para entregar la Banda Presidencial a su sucesor".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.