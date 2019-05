Ya cambió la mentalidad del pueblo: AMLO

Ciudad de México.- Durante la conferencia mañanera del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario habló de diversos temas y señaló que la mentalidad del pueblo ha cambiado y que ese era el paso más dificil de dar.

Esto tras ser cuestionado sobre la revolución de protestas que se generó debido a la aprobación de la nueva reforma educativa y las discrepancias de los que están en desacuerdo.

"Todos tenemos que portarnos bien porque ahora ese es el cambio, ya hay una sociedad más consciente, un cambio de mentalidad, ya cambió la mentalidad del pueblo y ese era el paso más dificil de dar"

"El que no argumenta, el que quiere imponerse sin razón no tiene respaldo, no cuenta con la fuerza de la opinion pública. Ahora todos tenemos que argumentar, que persuadir, nada de que yo no estoy de acuerdo por eso mi rebeldia".

El mandatarios señaló que también se analizará la propuesta de la legalización de la marihuana y habló sobre el problema de las adicciones en los jóvenes.