Ya envié la carta y la recibieron: AMLO por petición a la OMS de autorizar vacunas Covid-19

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que ya envió la carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), solicitando sean autorizadas las vacunas contra la Covid-19 Sputnik V y CanSino Bio, las cuales ya fueron aplicadas a miles de mexicanos.

"Ya envié la carta. Ya la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal", declaró AMLO quien se ha pronunciado en diferentes ocasiones contra la no autorización de las vacunas anticovid, denunciando intereses de por medio.

El mandatario mexicano cuestionó que las vacunas se estén aplicando masivamente y la OMS no haya reconocido estos fármacos como la vacuna rusa Sputnik V y la china CanSino Bio, asegurando que no pueden hacer caso omiso en un asunto tan delicado como la salud de los ciudadanos alrededor del mundo.

“Es que es increíble que se esté aplicando una vacunas dos, tres, masivamente, por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase de prueba, si no, ¿por qué la aplica México o cualquier otro país y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro, o no otorgarlo?”, mencionó Andrés Manuel en su conferencia matutina.

Destacó que muchas personas trabajan y deben viajar a Estados Unidos, y no pueden entrar porque solo pueden ingresar con vacunas certificadas por la OMS.

"¿No pueden ellos (la OMS) hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país?", apuntó en el caso de que no se hayan mandado "todos los protocolos y pruebas" pertinentes para la certificación de las vacunas.

"Deberían de apurarse y resolver. Esto es lo que yo respetuosamente les planteo y es lo que yo les digo en la carta", enfatizó, agregando que son vacunas que han demostrado "en los hechos" que protegen contra la covid-19.

OMS responde a AMLO

Ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió a los comentarios de López Obrador sobre la presunta lentitud en la aprobación de ciertas vacunas anti-Covid y le pidió dejar que los expertos decidan.

"No hemos escuchado directamente de México. Si tienen cualquier preocupación, nos pueden preguntar o enviar un mensaje. Esta es la primera vez que recibo información de que (México) tiene preocupaciones", dijo Tedros.

"En lugar de que el Presidente aborde estos temas, sin ningún contacto, sin expertos, primero es mejor dejar que los expertos discutan. Algo que le puedo asegurar a su excelencia el Presidente es que usamos datos, evidencia y principios. Nada más. Y la recomendación final viene de los expertos ", puntualizó.