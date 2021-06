¡Ya es un hecho! Muñoz Ledo no podrá reelegirse por órdenes del Tribunal Electoral

Ciudad de México.- Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF) refrendó la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre negarle la reelección como diputado plurinominal federal a Porfirio Muñoz Ledo.

Durante la sesión pública realizada bajo el formato de videoconferencia, se argumentó que e Muñoz Ledo y Lazo de la Vega no se inscribió en el procedimiento, por lo que no se existía el deber de analizar su perfil. Como resultado, el morenista no figura entre los candidatos que figuran en la lista de reelección legislativa.

Muñoz Ledo presentó la carta de intención para ser reelecto ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados el día 15 de diciembre de 2020. Mientras que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió la convocatoria al proceso de selección de sus candidaturas a diputaciones federales, por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional el día 23 del mismo mes.

No obstante, la Comisión Nacional de Elecciones realizó ajustes antes de publicar la lista de candidaturas a diputaciones.

El aun diputado de Morena presentó una carta a la Comisión Nacional de elecciones el 29 de marzo del 2021 con el objetivo de ser tomado en cuenta para la reelección, pero no fue seleccionado.

Ante esto, Muñoz Ledo presentó una impugnación por el que la Sala Superior del TEPJP ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a definir si tenía derecho o no a ser considerado al cargo que aspiraba.

En respuesta, el partido dirigido por Mario Delgado sostuvo que Muñoz Ledo no tenía derecho a la reelección al no hacer el registro establecido en la convocatoria interna de Morena.

En su defensa, Porfirio Muñoz Ledo aseguró que la Comisión realizó una omisión procesal e incumplió con las obligaciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. Además, resaltó que él realizó su registro en tiempo y forma.

