"Ya escogió su lado": Jorge Ramos por petición de AMLO a USA de incluir a Cuba en Cumbre

México.- El periodista Jorge Ramos se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador tras que el mandatario federal amagara con no asistir a la próxima Cumbre de las Américas si el gobierno de Estados Unidos excluye de la misma a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En su conferencia matutina de este martes, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que si la administración del presidente Joe Biden decide dejar fuera de la Cumbre de las Américas a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, conocidos por sus regímenes autócratas, él no asistirá, sino que mandará a una representación del gobierno mexicano, siendo representando por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

Ante las declaraciones que hiciera esta mañana el presidente López Obrador, el periodista Jorge Ramos aseguró que el jefe del Estado mexicano ya "escogió su lado", haciendo con ello referencia a que se había puesto del lado de los gobiernos dictatoriales de los anteriormente mencionados países latinoamericanos y caribeños.

En este sentido, el conductor del noticiero de Univision hizo hincapié en que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho de no asistir a la Cumbre de las Américas, pero lo que no puede solicitar es que se invite a la misma a los presidentes Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, a quienes acusó de "matones, torturadores, censores y represores".

"El pdte. @lopezobrador_tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Jorge Ramos se va contra AMLO por defender a Cuba, Venezuela y Nicaragua/Fuente: Twitter @jorgeramosnews

En su "mañanera", el presidente López Obrador dio a conocer que si el gobierno de Joe Biden no responde favorablemente a la petición que le hizo para que se invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la próxima Cumbre de las Américas, él no irá personalmente, sino que mandara al canciller mexicano.

“Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aun con las diferencias tenemos que dialogar u hermanarnos todos los americanos”, apuntó.