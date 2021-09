¡Ya está en fase 2! AMLO da avances de la vacuna Patria contra Covid-19

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, confirmó que Patria, la vacuna mexicana contra la Covid-19, ya se encuentra en su fase 2 de investigación para su próxima distribución en el país.

Durante su conferencia matutina, AMLO dio avances sobre la creación de la vacuna Patria contra el coronavirus que se producirá en México, la cual pretenden sea vendida a bajos precios a otros países.

"Ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas, se está avanzando en la investigación de la Vacuna Patria que se va a producir en México. Ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación, hay buenos resultados en la primera etapa del proceso de investigación", informó el mandatario federal.

El presidente Andrés Manuel aseguró que la fase 1 de la vacuna anticovid fue realizada con éxito por lo que la fase 2 está por ser una realidad.

Asimismo, AMLO aprovechó la oportunidad para refrendar su compromiso de garantizar la vacuna a todos los mayores de edad en México, pues el Gobierno Federal aseguró que en el mes de octubre, se habrá vacunado a este sector con la menos una dosis.

Además reiteró que las vacunas contra el coronavirus que ha adquirido el Gobierno de México, así como la Patria, no tendrán costo alguno para la población.

"Decirle a todos los mexicanos que no van a faltar las vacunas, que se le van a seguir aplicando vacunas a todos sin distinción y que es gratuito. No se van a cobrar las vacunas, no lo hemos hecho y no se va a hacer hacia adelante, que siempre van a contar la protección contra el Covid-19", aseveró López Obrador desde su conferencia.

Vacunación en México

La Secretaría de Salud informó en su última actualización sobre la pandemia que el Plan Nacional de Vacunación acumula 99,86 millones de dosis aplicadas al sumar 502.268 durante la última jornada.

De los 126 millones de habitantes de México, 44,9 millones han completado la pauta de vacunación.

Este martes, México recibió 551.070 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y 854.520 de CanSino.

Desde finales de diciembre de 2020, el país ha recibido 116,35 millones de dosis de las vacunas anglo-sueca AstraZeneca, la rusa Sputnik V, las estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, además de las chinas CanSino y Sinovac.

Según estimaciones del Gobierno mexicano, para finales de octubre se habrán recibido más de 120 millones de dosis y antes de que finalice el 2021 se tendrán un total de 150 millones de dosis.