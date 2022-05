“Ya está por saberse la verdad", AMLO sobre caso Luis Enrique Ramírez

Sinaloa. En el marco de su conferencia Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desde que supo del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, pidió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la intervención de la Fiscalía General del Estado. Y manifestó que “ya está por saberse la verdad” sobre el homicidio del comunicador.

López Obrador aseguró que, en aquella llamada con el mandatario estatal, ofreció además la ayuda de la Federación para esclarecer los hechos y castigar a los responsables por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez.

"Puedo decir, porque ya tratamos el asunto en la mesa de seguridad de hoy, yo pedí un informe y me dieron a conocer lo que se lleva de la investigación y avalo lo que aquí mencionó Rubén Rocha, de que ya está por saberse la verdad, lo que no se quiere es cometer una imprudencia", manifestó el presidente de México.

"Pedí que no se precipitaran y se cometa un error en el debido proceso. Pido que se tenga confianza y en poco tiempo ya podamos dar a conocer todo lo relacionado con la investigación, si no aquí, en México, en una mañanera", comentó López Obrador.

Agregó que los resultados de la investigación pueden darse pronto, pero sin especificar las fechas. "Pueden ser horas o días, lo importante es que ya se avanzó mucho y estamos cerca de saber lo ocurrido y sobre los presuntos responsables", comentó AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a haber impunidad en el caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez.

"Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Antes los gobernantes llegaban porque los apoyaban los grupos de la delincuencia organizada o los grupos de la delincuencia de cuello blanco, porque también eso hay que tomarlo en cuenta", enfatizó el mandatario.

Dijo que en anteriores gobiernos no hay impunidad para nadie, pues no se tiene compromiso con ningún grupo.

"Ahora no hay impunidad para nadie, no tenemos amos ni patrones, solo al pueblo de México, no vamos encubrir a nadie, sea mi hermano, mi hijo, mi familia, esto ya cambió", finalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.