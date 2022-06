Ya estoy chocheando: reitera AMLO que se retirará en 2024 al terminar su sexenio

Estado de México.- El presidente AMLO reiteró que un buscará una reelección, pues una vez concluya su mandato al frente del Gobierno de México en 2024, se retirará, bajo la premisa de que ya está "chocheando”.

Durante su gira de trabajo por el Estado de México por la inauguración de sucursales del Banco del Bienestar, Andrés Manuel López Obrador indicó a los asistentes del evento, que seguirá trabajando para “hacer más” en sus últimos dos años de gobierno.

Entre los gritos de la multitud se escuchaba decir que estuviera otros 6 años más en el gobierno, sin embargo, el tabasqueño desechó la idea al indicar que se retirará en 2024.

“Ya estoy chocheando también, tengo fuerza, aquí está mi compañero beisbolista, estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre de 2024, ya entrego, pero nos faltan dos años, tres meses y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo, mucho más en beneficio del pueblo”, declaró el mandatario federal.

Andrés Manuel explicó sus motivos por los cuales estaba en contra de la reelección, a pesar de que esta no existe en México en un cargo como la presidencia, recordando los ideales del presidente Francisco I. Madero.

"¿Por qué no soy partidario de la reelección? Primero por una cuestión de ideales, acuérdense del principio, del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, no a la reelección, primero; segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo ha repetido en varias ocasiones que una vez termine su mandato se retirará de la política, puesto que tiene planeado mudarse a su rancho en Palenque, Chiapas, donde también se deshará de sus redes sociales e incluso de su teléfono celular.

No dará conferencia, ni tendrá eventos públicos, descartando apoyar a futuros candidatos de Morena.