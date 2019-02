"¡Ya estoy libre ca..!": Guillermo Padrés celebra su libertad

Ciudad de México.- El ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés abandonó anoche el Reclusorio Oriente, pero con brazalete electrónico y acusaciones pendientes.

Asimismo, después de su salida, se encuentra circulando un supuesto audio del exgobernador de Sonora, en el que presuntamente se lo mandó a sus amigos en el que les informó que estaba muy contento a lado de su familia, lo informó El Imparcial.

“Les mando a todos ustedes un abrazote espero verlos pronto a todos mis amigos, recuérdense que todavía traigo un poco de ocotillo que me ha sobrado nomás les mando decir pues gracias a todos por todo y espero verlos pronto”.

"La única palabra que se me viene a la mente es gracias, ¡ya estoy libre cabro… agárrense hijos de la chin…!."



Su abogado, Antonio Lozano Gracia, aclaró que su cliente fue puesto en libertad tras el pago de una fianza en el proceso por lavado, que aún debe terminar y que enfrenta otra acusación por defraudación fiscal.

La situación es que tiene ya su libertad por cambio de medidas cautelares y los procesos están a punto de concluir ambos, indicó.

"En el reclusorio ha habido ocho resoluciones positivas faltaría (...) el delito de defraudación fiscal equiparada".

- ¿Considera a su cliente un preso político?- se le cuestionó.

- No, más bien un preso por motivos políticos. Es diferente: preso político es aquel que lo encarcelan por sus ideas al licenciado Padrés lo encarcelaron por motivos políticos- respondió.

-¿Quién, quiénes?

- No, no, no, tampoco me pidan eso, pero pues, es evidente que la PGR fabricó una averiguación en este caso, que ni siquiera hubo conocimiento previo.

El abogado dijo desconocer el destino de su cliente.

En noviembre de 2016, Padrés acudió ante un juez federal para conocer de las acusaciones por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Ahí aseguró ser inocente, pero fue detenido frente a su abogado.

En 2017 quedó absuelto en forma definitiva de delincuencia organizada, único delito que impedía llevar sus procesos en libertad, luego de que en forma inusual la PGR no impugnara durante 10 días hábiles el amparo de primera instancia donde se canceló dicho cargo.

Para poder continuar los procesos que tenía pendientes el Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales Federales le fijó una fianza de 100 millones de pesos

En diciembre pasado, Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, amparó a Padrés contra el monto que incluye 70 millones de pesos por el delito de fraude fiscal que se imputa al ex mandatario panista, y la redujo a 30 millones.

No obstante, el pasado 21 de diciembre, el Juzgado Décimo Segundo rechazó admitir la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos ubicada en la zona Diamante de Acapulco como garantía para cubrir la fianza.

El juez sostuvo que el valor catastral del inmueble es de 534 mil pesos, lo que contrasta con los 402 millones de pesos del avalúo comercial presentado por la defensa de Padrés.

Ayer a medio día, un juez federal de Toluca aceptó las hipotecas de dos inmuebles de familiares de Padrés para cubrir la fianza.

El suegro del ex Gobernador hipotecó un inmueble de 7 mil metros cuadrados conocido como el Rancho Tres Puertas, en Cananea, Sonora, operado por la empresa Grupo Turístico Santa Fe, valuado en 31 millones 664 mil pesos.

José Arturo Dagnino Acuña, cuñado de Padrés, hipotecó un terreno de 8 mil 800 metros cuadrados, con construcción, localizado en el Fraccionamiento Centenario de Hermosillo, cuyo precio es de 11 millones 783 mil pesos.

El Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México suscribió en la noche el acuerdo de libertad provisional y giró un oficio a las autoridades penitenciarias para cumplir con el mandato judicial.