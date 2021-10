¡Ya estoy mejor! Revela AMLO luego de sufrir desagarre jugando béisbol

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló que ya está mejor luego de haber sufrido un desgarre en una pierna, tras haberse lastimado cuando jugaba béisbol el día 21 de octubre.

AMLO aseguró en su conferencia matutina que todo se debió a un problema por no haberse preparado al inicio del juego calentando y estirando los músculos correctamente al comenzar a hacer ejercicio.

El presidente Andrés Manuel mencionó que incluso los deportistas profesionales tienen que calentar el cuerpo para hacer actividad física y evitar alguna lesión.

“Ya estoy mejor. Es un desgarre. Es que para el deporte en general, entes de entrar al campo, antes de ejercitarse hay que estirar y calentarse, eso en general, en todos, los jóvenes, incluso los deportista profesionales porque si no entra uno en acción y pueden haber desgarres, más cuando tiene uno cierta edad”, mencionó el jefe del Ejecutivo.

López Obrador relató que mientras se encontraba en el juego llevaba un desempeño normal, sin embargo al hacer un esfuerzo se dio cuenta que se había lastimado y no pudo continuar debido a la molestia.

“Llegué y calenté, nada más lo más recomendable es correr poquito en el béisbol y luego estirarse y ya luego jugar ¿qué pasó? Que me puse a jugar primera base, todo muy bien, y luego vengo la segunda vez al bate y ahí por el instinto, porque eso no se olvida, el esfuerzo y ahí me desgarré poquito aquí (en la pierna derecha)”, mencionó AMLO.

Sin embargo el presidente tabasqueño indicó estar mejor, revelando que el juego de los Dodgers había ayudado a su sanación completa.

“Además que me sentí muy bien. Pero lo que más me alivió fue el juego de los Dodgers, porque fue dirigido a ellos", ironizó el mandatario.

AMLO se lastima

Este 21 de octubre, a través de redes sociales se dio a conocer un video de AMLO jugando béisbol, mismo que fue publicado en sus redes sociales, revelando que había sufrido una lesión en el deporte.

“Anoté carrera, toqué la bola por la línea de primera, de foul; pequeño desgarre, regresé a batear, macaneé y otro corredor. ¡Ánimo, Dodgers!”, escribió el mandatario junto al video.

En las imágenes se observa al jefe del Ejecutivo corriendo a toda velocidad y bateando junto a un equipo de veteranos.