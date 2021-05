Ya ganamos la campaña, falta ganar la elección en Sinaloa: Rocha Moya

Sinaloa.- Ya se ganó la campaña, ahora falta ganar la elección, y Sinaloa tendrá su primer gobierno de Morena-Partido Sinaloense, que tendrá más dinero para hacer cosas, al combatir la corrupción, los privilegios, y se apoyará especialmente a mujeres y jóvenes, afirmó Rubén Rocha Moya.

Cientos de personas, posiblemente miles, estuvieron en el cierre de campaña de Rocha Moya, candidato a gobernador por Morena-PAS, y de Luis Guillermo Benítez Torres, candidato a alcalde por Morena, en el monumento El Venadito, en avenida De Los Deportes, junto a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Falta muy poco tiempo para que llegue el final de un régimen caduco, que ha estado en Sinaloa por casi 70 años”, destacó Benítez Torres, al tomar el micrófono.

Resaltó que el primer gobernador de Morena-PAS, Rocha Moya, pondrá fin a un régimen de injusticias en Sinaloa.

Rocha Moya destacó que esta campaña “ya la ganamos”, pero falta ganar la elección, el 6 de junio, por eso llamó a la gente a votar masivamente, votar por Morena, destacando que así se combate a la corrupción, el mayor cáncer del país, como lo señaló Andrés Manuel López Obrador.

“No podemos fallarles, no es posible que salgamos con 'domingo siete', tenemos que cumplirle a esta gente que generosamente se presenta generosamente en apoyo en este cierre de campaña”.

Dijo que se tiene la estructura para cuidar los votos, tanto de Morena y PAS, con apoyo de abogados.

“Vamos a cuidar nuestra votación”, recalcó Rocha Moya. Advirtió que en la elección se pueden poner “abusados” los priistas, que se han distinguido por robar o comprar votos, pero ahora habrá quien cuide los votos, y esta vez los empresarios no les van a ayudar a comprar votos, pues la coalición PRI-PAN-PRD no es ganadora, y los empresarios invierten para ganar.

Destacó que al atacar la corrupción en Sinaloa, el gobierno de Morena-PAS va a tener dinero para hacer muchas cosas, que va a ordenar el presupuesto, que ya no se va a gastar el dinero de la gente en frivolidades, como gastar mil 500 millones de pesos en imagen del gobernante, y quien quiera ponerse bello, use su dinero, no del pueblo.

También, se hará la hazaña de entrar a la era de la mujer sinaloense, que habrá paridad, que las mujeres tendrán puestos como los tienen los hombres.

“Vamos a tener integrada a la mujer de manera plena, y vamos a integrar a los jóvenes”, afirmó Rocha Moya.

Agregó que buscarán oportunidades a los jóvenes, para que trabajen en su estado y no se vean obligados a irse a otros lados.

También, se va a incluir a personas con capacidades diferentes en el gobierno, se seguirá apoyando a la educación, al ramo de la salud, a los pobres, y también a los pescadores y armadores, y a los ganaderos, para que sigan en su actividad.

Recalcó que en su gobierno seguirán los postulados de no mentir, no robar y no traicionar a la gente.

Rocha Moya aseguró que apoyará al gobierno de Benítez Torres en beneficio de todo Mazatlán, no sólo la zona costera.

De manera especial, señaló que en Mazatlán se invirtieron 800 millones de pesos en una obra deportiva magna, dinero fiscal, y que esa obra se entregó a un particular, y eso es corrupción.

En el evento había tres senadores de la República, y candidatos a diputados, entre otras personalidades de Morena y PAS, como Héctor Melesio Cuén Ojeda, y también de Juan José Pacho, exmánager del equipo Venados de beisbol.

El evento terminó a las 20:15 horas, con fuegos artificiales y un ambiente de fiesta.