Ya hay tanques y camionetas para Gas Bienestar, precio justo para todos: AMLO

Ciudad de México.- Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya si hicieron la adquisiciones de los primeros terrenos, camioneta y cilindros para concretar el proyecto del Gas Bienestar.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa matutina, en donde adelantó que al paso que van en aproximadamente dos meses se comenzará a distribuir gas doméstico LP en la zona de la Ciudad de México y el Valle de México.

"Ya se ha avanzado en la creación de la empresa, como lo prometimos vamos a iniciar en tres meses, yo creo que antes, considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer, vamos a pensar que en dos meses más ya vamos a estar distribuyendo el Gas Bienestar en la Ciudad de México, vamos a empezar aquí, y poco a poco se va a ir ampliando", informó AMLO en la mañanera.

Asimismo, detalló que son dos terrenos los que se han adquirido para la construcción de centrales de distribución a medida que se van adquiriendo las camionetas repartidoras.

Del mismo modo durante su mención matutina, López Obrador reiteró que será Petróleos Mexicanos (Pemex), quien ya logró registrar la marca Gas Bienestar, esto pese a que la gasera Gaspasa registró ante el IMPI las marcas Gas del Bienestar y Gas Bienestar.

"A mí no me han informado sobre eso, a mí me dijeron que ya habían registrado lo de Gas Bienestar, incluso había dos o tres posibilidades. Gas para el Bienestar, Gas con Bienestar, pero va a ser Gas Bienestar”, aseguró el mandatario.