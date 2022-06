Ya lleva más muertos AMLO que Felipe Calderón: Lilly Téllez por récord de homicidios en México

Cabe aclarar que, aunque la violencia por la guerra contra el narcotráfico marcó el sexenio de Calderón, y que los homicidios dolosos con AMLO ya han superado esas cifras, todavía no superan los asesinatos que tuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que acumuló 156 mil 66 de estos delitos.

" AMLO es el mejor aliado de la inseguridad y la violencia al promover políticas mentecata como 'abrazos, no balazos', que ignora a las víctimas y brinda prioridad a cuidar la vida de los delincuentes y asesinos", declaró la senadora del PAN en mayo pasado.

En diversas ocasiones, Lilly Téllez ha acusado al gobierno de AMLO como responsable de la crisis de violencia en el país, pues sostiene que la estrategia de "abrazos, no balazos" no funciona, además de reprocharle al presidente el cuidar la vida de los criminales.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.