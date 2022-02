"Ya lo presentía": AMLO critica al INAI por negarse a investigar riqueza de Loret de Mola

México.- El presidente AMLO declaró que "ya presentía" la respuesta negativa del INAI a su petición de revelar cuánto gana el periodista Carlos Loret de Mola, por lo que acusó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de no querer dar información.

En La Mañanera de este jueves 17 de febrero desde Tijuana, Andrés Manuel López Obrador acusó al INAI de negarse a difundir información sobre cuánto ganan periodistas famosos como Loret de Mola, una actitud que el órgano autónomo ha mantenido "desde que se fundó".

"Yo ya presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud desde que se fundó. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos (...) no dan información, no quieren", fue la crítica de AMLO contra el INAI.

El mandatario acusó que el órgano no "aceptó la transparencia", aunque añadió que si Loret de Mola lo permite, dará a conocer las pruebas de que el periodista ganó 35 millones 200 mil pesos en 2021, aclarando que no se está metiendo que familia.

"Si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer (el sueldo millonario), si él me lo autoriza, nada más probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió en el 2021 35 millones 200 mil pesos, y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes", advirtió el presidente de México.

Ante la negativa, AMLO consideró que el INAI dejó pasar una oportunidad para realizar una investigación en pro de la vida pública, al tratarse de medios de comunicación, cuyos vínculos con el sector público se sostienen en concesiones.

"El que nada debe nada teme, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y sí, puede ser que en cuestiones privadas se respete, pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público, porque los medios pues son concesiones, tienen que ver con el sector público", indicó.

Cabe recordar que ayer 16 de febrero el órgano autónomo dio su respuesta a la petición de AMLO de investigar la riqueza de Loret de Mola, quien reveló la vida de lujos de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, Texas.

La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, le respondió a López Obrador que el instituto "no cuenta con facultades constitucionales ni legales" para realizar ese tipo de investigaciones.

La comisionada aclaró que el INAI sólo está facultado para exigir transparentar recursos a dependencias y servidores públicos, por lo que sugirió a AMLO dirigir su solicitud a la instancia correspondiente.