¿Ya los conoces? Rubén Rocha Moya presenta su equipo de entrega-recepción

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, presentó ayer jueves a los 10 integrantes de la Comisión de Enlace para la entrega-recepción del Gobierno de Sinaloa. Estos hombres y mujeres estarán realizando esta importante labor sin recibir pago porque no hay recursos, serán apoyados por algunos despachos.

Rocha Moya explicó que, de acuerdo a lo que marca la ley, esta comisión iniciará con la revisión documental, física y material, de lo que recibirán de la actual Administración estatal un mes antes de que inicie su Gobierno y un mes después, para efecto de que se realicen las aclaraciones correspondientes.

Algunos de los miembros no sabían que los iban a convocar, dijo. Les mandó un mensaje apenas unas horas antes a través de Enrique Inzunza Cázarez, quien será el coordinador. Al evento de presentación acudió la mayoría, solo faltó Graciela Domínguez Nava porque estaba atendiendo un compromiso en el Congreso. El grupo es muy diverso. Están abogados, empresarios, personal de salud, luchadores sociales, entre otros.

Todas las áreas de Gobierno serán revisadas, poniendo especial atención a la Secretaría de Administración y Finanzas.

De acuerdo con Rocha Moya, no hay presupuesto para este proceso de entrega-recepción, aunque la ley dice que debería haber, pero no está contemplado;pero si se contratan despachos, se tienen que pagar, y esto ya lo acordaron con el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Lo que entiendo es que no hay (recursos para este ejercicio), la ley dice que debe haber, no se presupuestó. Nosotros no estamos recibiendo nada. Yo espero que, si contratamos despachos, hay que pagarles”, expresó.

Algunos de los integrantes de esta comisión ya se les menciona para algunas secretarías o subsecretarías, pero los que aún no han sido contemplados, están contentos en apoyar, se valorará cómo se les compensará.

No perseguirá a nadie dice Ruben Rocha Moya

El gobernador electo reiteró que, en su caso, no va a investigar al gobernador Quirino Ordaz Coppel y que hay procesos en la entrega-recepción y dejará el tema a quien le corresponda en caso de que detecte alguna irregularidad que pueda constituir un delito. Estos procesos, dijo, le corresponden a la Fiscalía y a los jueces, y él no se va a distraer en eso. Pero también, si se detecta una irregularidad, no va a otorgar el perdón y no salvará a nadie, dejará que las investigaciones sigan su curso

Héctor Melesio Cuen Ojeda sí estará en su gabinete

En el caso de la conformación del gabinete, expuso no tener compromisos firmados con nadie y le está proponiendo los puestos a las personas que él decide. También asegura que quien tenga interés en trabajar en su Administración, le puede mandar un mensaje o le pueden hacer propuestas de personas porque su gabinete será incluyente.

En el caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, sí estará en su gabinete porque él así lo quiere, pero no dijo a qué secretaría, pero se espera que sea Salud. Aclaró que ya tiene conformado a su gabinete, pero aún no será dado a conocer por, si se tiene que cambiar a alguien, para no quedar mal.

Rosa Elena Millán Bueno ya aceptó formar parte de su gabinete, pero no le darán una Secretaría.

También se reincorporará el luchador social Salomón Monárrez Meraz al área de Beneficencia Pública, en donde se cree que tendrá muy buen desempeño porque es humanista.

Baldemar Rubio, quien tiene una amplia trayectoria en el trabajo de colonias, será quien reciba a las personas que vayan a buscarlo a su despacho porque tiene perfil para la atención humana, explicó.

En el caso del fiscal general Juan José Ríos Estavillo, explicó que antes del 15 de noviembre tendrá que haberse ido.

Enrique Inzunza Cázarez

Magistrado en retiro, expresidente del Supremo Tribunal y próximo secretario general de Gobierno. Es doctor en derecho por la Universidad de Salamanca.

Enrique Inzunza Cázarez.

Ruth Díaz Gurría

Exdirectora de Atención a Desastres Naturales en Infonavit, exjefa de Oficina en la Sedatu y directora en la Secretaría Técnica de Presidencia. Será secretaria del Bienestar.

Ruth Díaz Gurría.

José Luis Zavala Cabanillas

Es ingeniero civil, con maestría en investigación de operaciones por la UNAM. Pudiera ser el próximo secretario de Obras Públicas o el titular de Administración y Finanzas.

José Luis Zavala Cabanillas

Graciela Domínguez Nava

Hoy entrega la estafeta como diputada local, y será la próxima secretaria de Educación Pública y Cultura. Es una mujer muy cercana a Rocha Moya

Graciela Domínguez Nava

Javier Gaxiola Coppel

Es un reconocido empresario del sector automotriz que ocupará la Secretaría de Economía. Será el interlocutor de Rocha Moya con el empresariado.

Javier Gaxiola Coppel

Óscar López Barraza

Fiscalista de formación, ocupó la Dirección de Auditoría Fiscal en el Gobierno estatal de Durango.

Óscar López Barraza.

María Guadalupe Ramírez

Investigadora en Salud Pública, maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

María Guadalupe Ramírez

María Fernanda Mascareño

Durante la campaña, fue la coordinadora administrativa del equipo del hoy gobernador electo.

María Inés Pérez Corral

Luchadora social y fundadora de Morena en Sinaloa. Será subsecretaria del Bienestar.

María Inés Pérez Corral

Joaquín Landeros

Es el encargado de todos los temas de redes y temas de comunicación digital de Rubén Rocha desde 2018.

Joaquín Landeros.

Leer más: ¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez, el próximo Secretario General de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha?

¿Quién es Graciela Domínguez Nava, designada por Rubén Rocha como la próxima Secretaría de Educación Pública de Sinaloa?