“Ya los representé una vez y nos les fallé”: afirma Lupita Jones

Baja California.- Lupita Jones Garay, quien busca ser la gobernadora de su estado natal, Baja California, por los partidos PRI, PAN, y PRD, destacó que la honestidad con la que ha llevado su vida y su carrera, es su principal fortaleza en esta contienda electoral. Y en entrevista para Debate, la baja californiana y ex reina de belleza sostuvo que nunca ha ocultado nada y que la transparencia ha estado presente en su vida.

“Mi principal fortaleza ¿nada más una? Mi mayor fortaleza sobre todo, participando ahora en este terreno de la política, es la honestidad y que mi vida ha sido absolutamente transparente, que no tengo nada que ocultar”, dijo alegre la candidata a la gubernatura de Baja California.

La ex Miss Universo indicó a este medio de información que, ahora más que nunca, la ciudadanía necesita confiar en quien pretende gobernarnos, por lo que en su caso, sus paisanos, saben muy bien que pueden confiar en ella.

“Por lo que ha sido mi trayectoria los últimos 30 años y porque ellos ya saben, aquí en Baja California que ya los representé una vez y nos le fallé y con su voto y su confianza los voy a volver a representar y no les voy a fallar”, afirmó, la también empresaria.

Su debilidad, el deseo de que las cosas sucedan rápido

La candidata de la alianza Va por Baja California informó también que, en la cuestión de debilidades, una de ellas podría ser su deseo de que las cosas sucedan rápido, aunque destacó que en estos momentos de elecciones, no se ha enfocado en debilidades, pues lo que se requiere son fortalezas.

“Mi debilidad, no sé, nunca me he puesto a pensar en eso porque ahorita no necesitamos debilidades, necesitamos muchas fortalezas, yo creo que mi debilidad y que no tendría que ver con mi personalidad, sí es este deseo de poder solucionar todo rápido”, indicó.

De acuerdo con Lupita Jones, esta necesidad de ver resultados rápido, podría ser una debilidad, aunque sabe también que todo lleva su tiempo.

“A lo mejor de pronto esta impaciencia que pudiera yo tener, pero sé que todo tiene un proceso, yo soy muy ansiosa, quiero ver que las cosas caminen y a lo mejor eso nos puede desesperar un poquito, pero no tiene nada que ver con mermar mi trabajo y mis ganas de hacer las cosas bien”, respondió la abanderada del PAN-PRI y PRD.