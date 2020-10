Ya me definí, mi afiliación política es en Morena: Gerardo Vargas

Ante el nuevo registro de Redes Sociales Progresistas como nuevo partido, tal como lo aprobó el Tribunal Electoral del Poder Judicial, Gerardo Vargas Landeros, quien participó por un tiempo en el proyecto, afirmó que seguirá del lado de Morena y de la Cuarta Transformación.

Fue durante la tarde del miércoles que el ahora partido político logró su registró, otorgado por el Tribunal Electoral, luego de haber sido rechazado por INE.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sobre esto, quien fue secretario de Gobierno, Gerardo Vargas, afirmó que seguirá aliado a Morena, tal como fijo su posición en el 2017 y el 2018 al apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No me equivoqué en aquella época y no quiero hacerlo ahorita, mi afiliación política y mi convicción es ayudar a Morena, porque la experiencia que la vida me ha dado en 40 años de política, es lo que he definido que ahí es donde debo de estar”, dijo.

Señaló que aún con el registro de RSP, él seguirá apoyando a los miembros de Morena en Sinaloa para ganar las elecciones del 2021.

Yo ya me decidí hace tiempo, y quiero invitar a que todos los sinaloenses se sumen para que podamos fortalecer la mejor opción que es la de la Cuarta Transformación”.

#BoletínTEPJF ��| https://t.co/gmMvwb0VN9

El #TEPJF ordena al INE dar registro como partido a la organización Redes Sociales Progresistas.



��La Sala Superior ordenó al Consejo General del INE emitir una nueva resolución que otorgue el registro. pic.twitter.com/dSudj8YXGQ — TEPJF (@TEPJF_informa) October 15, 2020

Vargas Landeros, definiéndose como “un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló estar seguro y que espera que Redes Sociales Progresistas se una a Morena, al considerarlos parte de la 4T.

Agregó, referente a la candidatura, que se siente bien y seguro de poder tomar la gubernatura, pero que serán los sinaloenses quienes tienen la última palabra. Asimismo, añadió que las encuestas lo tienen en primer lugar sobre otros militantes de Morena, por lo que considera que hará buen papel representándolo en las elecciones.