Ya me va corresponder: AMLO sigue sin saber cuándo recibirá vacuna Covid-19

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo desconocer cuándo se aplicará la vacuna contra la Covid-19, pues debido a que ya padeció la enfermedad respiratoria ha mantenido anticuerpos.

AMLO indicó que de acuerdo con las recomendaciones del grupo de médicos que lo atendió durante su recuperación en la enfermedad, debe esperar a realizarse unos estudios médicos para considerar si ponerse o no el fármaco

“Ya me va a corresponder pero voy a practicarme unos estudios porque los médicos que me atendieron cuando padecí covid, me hicieron análisis y me recomendaron esperar para la vacuna”, declaró AMLO.

El presiente reveló que los médicos indicaron que aún puede mantener anticuerpos de la enfermedad respiratoria, por lo que deberá esperar para ser inoculado.

Andrés Manuel fue cuestionado sobre su vacunación, pues ya comenzarán las brigadas de vacunación en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra Palacio Nacional, designado como residencia presidencial.

López Obrador de 67 años de edad y enfermo crónico, debe recibir la vacuna Covid-19 por ser parte de la población de riesgo.

El mandatario indicó que también pudo haber asistido a la vacunación en la delegación Tlalpan, donde se encuentra su domicilio, sin embargo indicó que tiene actualizada su credencial de elector, la cual cuenta con el domicilio de Palacio Nacional, ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Vacunas contra coronavirus

Por otra parte durante La Mañanera, Andrés Manuel agradeció el reciente paquete de vacunas contra la Covid-19 de AstraZeneca enviadas desde Estados Unidos por 1.5 millones de dosis.

El avión procedente de Estados Unidos llegó durante la noche de este domingo, esperado que el próximo jueves llegue un nuevo paquete de vacunas el mismo país, sumando 2.7 millones de vacunas contra coronavirus.

México ha sido el primer país al que Estados Unidos ha permitido enviar vacunas Covid-19, luego de advertir que no compartiría las dosis fabricadas en su territorio hasta haber vacuna a toda su población.

Sin embargo, luego de la insistencia del Gobierno de México, el presidente Joe Biden accedió a prestar vacunas a México, acto referido a las buenas relaciones que existen entre ambos países.