"Ya no aguanté más": diputada del PAN denuncia a legislador de Morena por acoso

México.- La diputada del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, denunció que el legislador de Morena, Nazario Norberto Sánchez, la ha acosado en diversas ocasiones en el Congreso de la Ciudad de México.

Durante la discusión del Paquete Económico 2022, la diputada local del PAN acusó entre lágrimas al morenista de hacerle tocamientos indebidos en el Congreso de la CDMX.

Detalló que el acto tuvo lugar la mañana del 14 de diciembre de 2021 al iniciar la última sesión de la II Legislatura, cuando el diputado de Morena la "abrazó indebidamente".

"Me abrazó indebidamente, lo que me incomodó. Lo que digo es verdad, espero me crean", dijo la panista.

Luisa Gutiérrez aseguró que no fue la primera vez Nazario Sánchez le hace este tipo de actos de acoso, pero el incómodo abrazo fue la gota que derramó el vaso.

"Ya no aguanté más y le grité, exigiéndole que me dejara de tocar y fue bastante molesto", subrayó.

La legisladora recordó que desde antes de que fuera candidata a diputada local por la alcaldía Gustavo A. Madero el morenista ya la acosaba con este tipo de acciones.

También dijo que al comentarle el problema a la diputada de Morena, Nancy Núñez, ella le dijo que lo hiciera público, ya que varias mujeres han denunciado al legislador.

Aunque tenía cierta reticencia a exhibir a Sánchez para no ser recriminada por la bancada de Morena, Gutiérrez se dijo cansada de la actitud que asumen los legisladores de ese partido.

"No quería decir para que los diputados de Morena no pensaran que estoy buscando un tema político con el cual posicionarme. Pero ya me cansé que los legisladores de Morena generan problemas, ofenden, agreden a la oposición y cuando alguien les responde, sobre todo hombres, de inmediato argumentan ser víctimas de violencia política", dijo desde su curul.

Tras hacer pública su denuncia contra el morenista, la diputada del PAN tomó asiento y rompió en llanto, por lo que fue consolada por sus compañeras Gabriela Salido, Daniela Álvarez y Gabriela Quiroga.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista Ana Francis López Bayghen, le aseguró a la panista que cree en su palabra, por lo que le pidió proceder legalmente contra el señalado.

Por su parte, el diputado Nazario Sánchez abandonó el recinto de forma precipitada y ya no regresó a la sesión ordinaria.