"Ya no es peligro, es una tragedia", Felipe Calderón lamenta estrategia contra Covid-19

Ciudad de México.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, condenó la mortalidad excesiva registrada en México, pues señaló que los registros ya no solo son un "peligro", si no ahora es "¡una verdadera tragedia".

Así lo señaló el ex mandatario panista del sexenio 2006-2012 a través de sus redes sociales, en las que citó la exigencia del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados que señaló que tasa de mortalidad más alta por falta de atención fue la Ciudad de México.

"Ya no es un peligro, ¡es una verdadera tragedia! (El exceso de muertes sobre el promedio sólo explicarse por COVID, la mayoría de esas muertes no se registraron como COVID). Y la mayoría murió en su casa, SIN ATENCION! Un desastre", escribió Felipe Calderón en Twitter.

Cabe señalar que esta no es la primera acusación realizada por el panista en torno al Covid-19 durante los últimos días, ya que el pasado domingo, Calderón mencionó que el la elevación de la tasa de mortalidad era ocasionada por el Covid-19, esto luego de que Our World in Data revelara el porcentaje de muertes en varios países.

“La gráfica describe el % de personas muertas por encima de años anteriores, también conocido como ‘exceso de mortalidad’ o ‘mortalidad excesiva’ (no hay otra explicación más que muertos de COVID). México, el país con el mayor número de muertos por COVID arriba del promedio previo”, escribió Calderón.

Esto ya que, de acuerdo con los datos expuestos desde el inicio de la pandemia en 2020, hasta inicios de 2021 las muertes en México se habían incrementado casi un 50 por ciento.

Respecto a la publicación citada este viernes por Calderón. Legisladores del Partido Acción Nacional, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, libere las 22 millones de vacunas que dice tener almacenadas, esto luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía liberará el informe de mortalidad 2020 que en el país murieron por Coronavirus un millón 76 mil 417 mexicanos.