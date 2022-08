¡Ya no es 'traidor a la patria'! Diputado Shamir Fernández abandona el PRI y se une a Morena

México.- El diputado Shamir Fernández Hernández se sumó a la bancada de Morena una semana después de renunciar al PRI, a pesar de que votó contra la reforma eléctrica de AMLO y fue exhibido por lo morenistas como un "traidor a la patria".

Durante la reunión plenaria de diputados de Morena, el coordinador Ignacio Mier presentó a Shamir Fernández y pidió a los morenistas que votaran a favor de su incorporación, obviando su trayectoria de 25 años en el PRI y su voto contra la reforma eléctrica.

El ex priista duró apenas siete días como diputado independiente por el distrito 6 de Coahuila, pues una semana después de su renuncia al tricolor decidió incorporarse al grupo parlamentario de Morena.

Ignacio Mier aseguró que Shamir Fernández "está convencido" de los principios de la 4T: "no mentir, no robar y no traicionar", lo llevaron a tomar la decisión de sumarse a las filas morenistas

"Él se considera un hombre congruente y es paciente, y dentro de su paciencia esperó a que efectivamente se hicieran válidos los principios y las luchas que él siente, que le dieron la razón para incorporarse a la política, no las encontró y él cree y está convencido que los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que los principios de opción preferencial por los pobres para garantizar una plena justicia social en México, son lo que defiende nuestra coalición, nuestro movimiento, nuestro partido", dijo Mier al presentar al ex priista.

El diputado ex priista obtuvo una aprobación unánime para incorporarse a la bancada de Morena, por lo que dejó de estar en la lista de "traidores a la patria" que difundió el partido de AMLO para exhibir a quienes votaron contra la reforma eléctrica.

Tras su aprobación, Fernández subió a la tribuna con Mier, saludó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Reginaldo Sandoval, del PVEM y PT, aliados de Morena.

Según fuentes legislativas citadas por Reforma, a Shamir Fernández le habrían ofrecido la alcaldía de Saltillo, Coahuila, con el fin de que se sumara a Morena.

Te recomendamos leer:

Con su incorporación, Morena ya suma 201 diputados en su bancada, mientras que el PRI se quedó con 69 tras iniciar la 65 Legislatura con 71 integrantes.

Cabe recordar que durante la discusión sobre la reforma eléctrica en abril pasado, el diputado Carlos Miguel Aysa Damas renunció al PRI para sumarse a Morena, luego de que su padre, el exgobernador de Campeche Carlos Aysa González, fue propuesto por AMLO como embajador de México en República Dominicana.