Ya no habrá corrupción y robo, dice AMLO y toca madera

México.- En conferencia de prensa se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por los vicios del pasado, refiriéndose a la corrupción, mezquindad y robo por parte de funcionarios a los que tanto alude diciendo en gobiernos pasados, pero en esta ocasión en Morena o futuros gobiernos.

Esto pues ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en el combate a la corrupción, así como la ley de Austeridad, en un intento por reducir los recursos que el gobierno administra y terminan siendo malversados o desviados.

El mandatario señaló que es un proceso de transición y que es posible ver aún vestigios de la política anterior, la cual ha dicho en reiteradas ocasiones que eran corruptos y se dedicaban a saquear.

Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, entonces hay prácticas anti-democráticas, hay actitudes de deshonestidad que llevan algún tiempo borrar, pero se va avanzando mucho, además se van a ir dando cuenta propios y extraños que esto ya cambió

Dijo el morenista López Obrador.

Dijo que el mensaje va para todos, anunciando el cambio de visión política, "la cuarta transformación de México".

El presidente mexicano aseguró que el cambio de actitud ya es visible y que no se trata de una moda, sino que ahora no será permitida la corrupción desde la constitución, algo que consideró dificil de revertir.

Ya no hay espacio para tranzar, ya está prohibido robar, entonces les cuesta entender la nueva realidad pero ahí van poco a poco, dándose cuenta de que no es una moda, de que es un cambio de régimen, y que no nos vamos a mover