¡Ya no hay condonación de impuestos! Celebra AMLO 25 años del SAT

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que el Servicio de Administración Tributaria, dependencia de la Secretaría de Hacienda, haya cumplido 25 años desde su creación.

AMLO destacó en La Mañanera el trabajo realizado en el SAT, especialmente durante el tiempo que su gobierno se ha mantenido en la presidencia, asegurando que desde hace casi tres años se eliminó la condonación de impuesto a grandes empresarios en México, como se hacía en el pasado.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel aseguró que, como parte de sus compromisos previo a la llegada al Gobierno de México, durante su administración no se han credo nuevos impuestos ni se han aumentado los ya existentes.

“Se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos, esto no sucedía antes; al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos”, mencionó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario federal refrendó su compromiso para seguir ciudadano la economía de los mexicanos, pese al aumento en la inflación, derivado de la crisis económica por la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

SAT sin corrupción

Por su parte, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, aseguró que el objetivo en la 4T ha sido tener una institución con vocación humana y conciencia social. “Nos hemos orientado en la honestidad en el SAT y en combatir la corrupción”, mencionó.

Asimismo, destacó que la recaudación está por encima y ya superó los niveles de pandemia. Asegura que la recaudación tributaria creció en comparación con otros gobiernos.

La funcionaria se comprometió a seguir trabajando para evitar que el SAT siga permitiendo la corrupción, tomando medidas ante todos los involucrados, recordando que se necesita “de dos” para ejecutar el ilícito.